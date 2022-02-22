Токсические отношения, попрошайничество и 'чемпион' по хейту: Alina Pash дала откровенное интервью. Видео

Украинская певица Алина Паш (Alina Pash) дала интервью, в котором рассказала о хейте после Дня независимости Украины в 2014-м м, как просила у прохожих деньги во время учебы в Киеве и про токсические отношения. Знаменитость едва сдерживала слезы, когда речь зашла о большой любви.

Соответствующее интервью она дала программе "Зірковий шлях", которое транслируется на телеканале Украина. По словам Алины Паш, она много в чем состоялась, как личность, благодаря любви (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У меня есть компаньоны, которые помогают творить музыку. В то время это был мой бывший парень, который сейчас хороший друг – француз Джо, который вообще научил меня писать музыку", – сказала певица.

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Отмечается, что о них писали, как о супружеской паре, но как оказалось, это неправда.

"Я не замужем и никогда не была. Ничего не имею против Екатерины Осадчи, но из-за ее интервью и сказанные какие-то неправдоподобные и перекрученные факты, я уже несколько раз обожглась. Как-то она сказала, что это была типа свадьба, но это была просто фотосессия. Они написали по-своему, про мужа и так далее и понеслась: "Та она ж разведенная, муж у нее афроамериканец". Нет", – рассказала артистка.

Пара рассталась несколько лет назад, после чего она выпустила песню "Абулія". Едва сдерживая слезы, Алины Паш попросила не говорить об этой композиции, что говорит о том, что ей до сих пор сложно говорить о прошлых отношениях.

"Временами манипуляции какие-то. Ну вот токсические один другому, но ты любишь. И очень, в конце концов, получается, сложно взять и отрезать", – сказала певица.

Это расставание сильно изменило девушку. Она добавила, что вовсе не "святая гуру", которой ее многие считают.

"Я супер эмоциональная девушка и во мне тоже есть много и агрессии, злости и обид, не святая гуру, у которой все в балансе. Абсолютно нет. Я учусь. Оказывается, нужно следить за тем, что ты говоришь. Я росту, взрослею и понимаю, что за каждым словом нужно следить, особенно у нас в Украине", – отметила она.

Также знаменитость в интервью вспомнила тот самый переломный момент, когда она решила учиться в университете Киева на вокальном факультете. По ее словам, это произошло около 10 лет назад, когда Алина Паш выступила в программе "Караоке на Майдане". Тогда родители поддержали ее решение, но финансово не смогли помочь, поэтому одиннадцатикласснице пришлось рассчитывать на свои силы.

"Приехав в Киев, поняла, что тут не здороваются все, не так, как в селе. А когда не хватало денег, то просили их: "А можно на проезд на метро". Были и такие моменты. Да и вся жизнь тут другая, расценки другие и временами было стыдно признаться родителям. Не хотелось перед кем-то быть ло**шкой", – вспоминает певица.

По ее словам, впервые, широкая публика, узнала о ней после выступления 24 августа 2019 года, когда она прошлась по Хрещатику, читая реп на День независимости Украины. Тогда она получила в свой адрес много негативных комментариев и стала "чемпионом" по хейту.

"Я, наверное, ни к чему не была готова, что случалось у меня в жизни. Может поэтому я смогла сохраниться и сидеть перед вами и говорить об этом свободно. Это было хороший момент моей жизни, потому что это он мне дал очень такой большой глоток воздуха, может холодного тоже, но который внутри обжег. Большинство людей узнали обо мне из этого события. Широкая публика", – подытожила Алина Паш.

Коротко о знаменитости:

Алина Паш (Alina Pash) – 28-летняя артистка, родившаяся в Закарпатье. Начала профессионально петь с подросткового возраста. Ранее сотрудничала с группами "Горячий шоколад", "СКАЙ", певицей Ириной Билык. Известность ей принесло участие в шоу "Х-Фактор" (СТБ).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Алина Паш нашла "виновников" своей скандальной дисквалификации, которых назвала "орками и порохоботами". Подробнее читайте в нашем материале.