Алина Гросу впервые прокомментировала слухи о расставании с российским актером Полянским, который молчал о войне

Популярная украинская певица Алина Гросу впервые открыто ответила на вопрос о расставании с российским актером Романом Полянским. Артистка дала понять, что сожалеет о том, что вынесла роман на публику.

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Звезда, которая на время переехала в США, ответила, что не скучает по бойфренду. Соответствующие комментарии она дала в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

У Гросу поинтересовались, что произошло с ее отношениями с россиянином. На это певица ответила: "Все всё пропустили. Не хочу сейчас ничего комментировать. Думаю, это была моя ошибка – показывать личную жизнь. Возможно, позже расскажу".

Хотя знаменитость и сказала, что не хочет комментировать слухи, на несколько вопросов она все же ответила. В частности, Алина Гросу призналась, скучает ли по актеру.

"Если очень честно, то даже не начинала скучать", – говорится в комментарии.

Исполнительница также заявила, что не будет удалять фото с Полянским, потому что это "детский сад".

Напомним, пара встречалась до начала полномасштабной войны. В апреле 2022 года Роман Полянский был пристыжен за молчание. Украинская актриса Наталья Денисенко заявила, что ему не место в независимом государстве.

Тогда исполнительница намекнула, что бойфренд не может говорить правду, но поклонники уже заподозрили, что пара разошлась из-за позиции россиянина

Как писал OBOZREVATEL, впоследствии Полянский был замечен в Москве с дочерью. Поклонники Алины Гросу убеждены, что это означает разрыв пары.

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