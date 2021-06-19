Алина Гросу в топе и джинсах похвасталась прессом в самолете. Фото

Популярная украинская певица Алина Гросу показала фото, на котором позировала с оголенным прессом. Она сфотографировала себя в зеркале, когда летела в самолете.

На странице в Instagram исполнительница опубликовала соответствующий кадр (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). На ней был короткий топ с ярким принтом, темные обтягивающие джинсы и розовая кофта, небрежно завязанная на поясе.

Свой образ Гросу дополнила защитной маской с выразительным рисунком, несколькими украшениями и аккуратной сумкой через плечо.

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Кроме того, артистка предложила своим фанатам отгадать, куда же она направляется.

"Куда летим?" – поинтересовалась звезда.

Варианты пользователей кардинально разделились. Вот некоторые из них:

"Турция", "Питер", "Египет", "Барселона", "Одесса", "Доминикана".

Также они засыпали певицу комплиментами:

"Красотка", "Красотка на максимум, фигура супер!", "Ух, Алина!", "Бомбическая красотка", "Талия супер!", "Сексуальная", "Люблю вас!".

Коротко о знаменитости:

Алина Гросу – украинская певица, которая работает в стилях танцевальная музыка и поп-рок. Впервые на украинской сцене появилась в 4-летнем возрасте.

Участница крупных проектов "Песня года", "Детское Евровидение". Выступает как самостоятельно, так и в сотрудничестве с другими популярными музыкантами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алина Гросу засветилась в стильном платье за 2950 гривен. Она дополнила свой образ черными босоножками на каблуке и лаконичными украшениями.