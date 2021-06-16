Алина Гросу засветилась в стильном платье за 2950 гривен. Видео

Юля Ухина
Юля Ухина
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Украинская певица Алина Гросу

Украинская певица Алина Гросу поделилась с поклонниками роликом, на котором продемонстрировала стильный наряд. Звезда появилась перед камерой в черном платье от бренда MOODSTORIES стоимостью 2950 гривен.

Соответствующее видео 26-летняя артистка опубликовала на личной странице в Instagram. Гросу дополнила свой образ черными босоножками на каблуке и лаконичными украшениями (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

Волосы у певицы на кадрах распущены и красиво уложены. На лице она сделала легкий повседневный макияж в натуральных оттенках.

Алина Гросу показала элегантный образ
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Алина Гросу позирует в стильном платье

"Этот бренд создан для путешествий. Поэтому надевая это платье, я даже в Киеве чувствую, будто бы я в тропиках", – написала Гросу.

Алина Гросу похвасталась новым платьем
Платье за 2950 гривен

Пользователям сети очень понравился стильный образ певицы. Они оставили множество приятных комментариев под публикацией.

Поклонники оценили стильный образ певицы
Фанаты засыпали Гросу комплиментами
Пользователям сети понравился аутфит Гросу
Фанаты оценили новое платье Гросу

Коротко о знаменитости:

Алина Гросу – украинская певица, которая работает в стилях танцевальная музыка и поп-рок. Впервые на украинской сцене появилась в 4-летнем возрасте. Участница крупных проектов "Песня года", "Детское Евровидение". Выступает как самостоятельно, так и в сотрудничестве с другими популярными музыкантами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алина Гросу продемонстрировала новый имидж. Певица позировала в черном парике с короткой стрижкой. Свой смелый образ она дополнила красной помадой и выразительным макияжем глаз.

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