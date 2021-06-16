Алина Гросу засветилась в стильном платье за 2950 гривен. Видео

Украинская певица Алина Гросу поделилась с поклонниками роликом, на котором продемонстрировала стильный наряд. Звезда появилась перед камерой в черном платье от бренда MOODSTORIES стоимостью 2950 гривен.

Соответствующее видео 26-летняя артистка опубликовала на личной странице в Instagram. Гросу дополнила свой образ черными босоножками на каблуке и лаконичными украшениями (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

Волосы у певицы на кадрах распущены и красиво уложены. На лице она сделала легкий повседневный макияж в натуральных оттенках.

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"Этот бренд создан для путешествий. Поэтому надевая это платье, я даже в Киеве чувствую, будто бы я в тропиках", – написала Гросу.

Пользователям сети очень понравился стильный образ певицы. Они оставили множество приятных комментариев под публикацией.

Коротко о знаменитости:

Алина Гросу – украинская певица, которая работает в стилях танцевальная музыка и поп-рок. Впервые на украинской сцене появилась в 4-летнем возрасте. Участница крупных проектов "Песня года", "Детское Евровидение". Выступает как самостоятельно, так и в сотрудничестве с другими популярными музыкантами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алина Гросу продемонстрировала новый имидж. Певица позировала в черном парике с короткой стрижкой. Свой смелый образ она дополнила красной помадой и выразительным макияжем глаз.