Алина Гросу со своим 37-летним возлюбленным поплавали с дельфинами. Фото

Украинская певица Алина Гросу, которая вместе со своим возлюбленным 37-летним российским актером и режиссером Романом Полянским поехала на отдых в Одессу, показала снимки с похода в дельфинарий. Вместе с ними также были ее родители и брат, однако они не захотели поплавать с животными.

Эффектные кадры она опубликовала на личной страничке в Instagram. Певица отметила, что в этом месте собраны дельфины, которых спасли и выкупили из Японии.

"Я как и некоторые была изначально воинственно настроена касательно дельфинариев и т.д. Но побывав и увидев все своими глазами, понимаю, что была не права", – написала знаменитость.

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Возлюбленные вместе поплавали с млекопитающими, а на одном из фото морж даже поцеловал Романа в щеку.

Алина позировала в черном облегающем гидрокостюме и спасательном жилете, а ее возлюбленный - просто в плавках.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Алина показала свою естественную красоту. На фото артистка появилась без косметики, а на лице у нее виднелись веснушки.