"Пусть идет в фильм для взрослых!" Гросу рассказала о ссорах с Полянским

Украинская певица Алина Гросу призналась, что ревнует своего бойфренда, российского актера и режиссера Романа Полянского, если он по сценарию должен поцеловать коллегу по съемкам. Подобная ситуация едва не обернулась для звездной пары разрывом, и после этого "рабочие" поцелуи стали для них табу.

Подробностями личной жизни вокалистка поделилась в программе "Зірковий шлях" (канал "Украина"). Известно, что Гросу и ее возлюбленный вместе уже почти два года. Одна из их самых крупных ссор произошла как раз после страстной актерской игры Полянского.

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Артистка призналась: она не разговаривала со своим парнем и даже задумывалась над тем, чтобы разорвать отношения.

"Я где-то пять часов не говорила. Мы были в разных странах, и он впервые в наших отношениях целовался на площадке. И я уже хотела, если честно, сказать: "До свидания", – сказала Гросу.

Она пояснила, что не считает поцелуи в рамках актерской работы нормальными, если у актера или актрисы есть вторая половинка. Полянскому пришлось согласится с позицией певицы и минимизировать количество любовных сцен.

"У меня всегда аргумент в голове: тогда пусть вообще идет работать в фильм для взрослых. Это будет тоже "работа"", – отметила Гросу.

Она добавила, что более вспыльчивым в паре является Полянский, их характеры сильно отличаются. Гросу, по ее словам, более спокойная.

"То есть он огонь, а я такая – тихо. Мы, когда ссоримся, то ссорится Рома, а я совершенно спокойно ему, медленно, точно, просто говорю что-нибудь", – поделилась звезда.

В то же время она признает, что иногда бывает слишком отстраненной: например, во время создания новой песни. Как высказалась артистка, она тогда "сидит сама в себе и не слышит окружающих".

Коротко о звездах:

Алина Гросу – 26-летняя украинская певица, которая работает на профессиональной сцене с 4 лет. Родом из города Черновцы. С ноября 2018 года выступает под новым сценическим псевдонимом GROSU.

Летом 2019-го Гросу сыграла свадьбу с Александром Комковым. Роскошная церемония прошла в замке в Италии. В конце 2020 года пара развелась.

После этого артистка начала встречаться, а потом и жить вместе с актером Романом Полянским, старшим за нее на 12 лет.

Роман Полянский – российский актер театра и кино, который сейчас живет и работает в Киеве. Родился 9 ноября 1983-го в Омске в семье спортсменов.

Как писал OBOZREVATEL, недавно новый парень Гросу, российский актер Роман Полянский рассказал, как завязался его роман с украинской певицей.

Он также ответил на вопрос, ревнует ли его 10-летняя дочь к Гросу. Полянский признался о планах на свадьбу и сказал, что хочет детей от певицы.