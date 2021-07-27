Алина Гросу поехала со своим 37-летним возлюбленным на море и показала фото

Украинская певица Алина Гросу показала новые кадры, на которых позировала в объятиях своего возлюбленного Романа Полянского. Пара отправилась на море в Одессу.

На своей странице в Instagram исполнительница выложила соответствующие снимки. Гросу была запечатлена в купальнике бирюзового цвета с бахромой. Она также решила изменить прическу: вместо прямых волос, артистка появилась с кудрявыми (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Возлюбленные никак не подписали совместные фотографии, но это не помешало поклонникам оставить под постом приятные комментарии. Вот некоторые из них:

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"Вы такие классные, ребята! Счастья и большой любви вам", "Очень красивая пара", "Какие вы хорошие", "Приятного вам отдыха!", "Боже, какие восхитительные! Мое сердечко не выдерживает", "Отличная пара", "Самые лучшие".

Ранее Роман Полянский показал поцелуй с артисткой, выложив в социальной сети соответствующий ролик. Его он подписал словами "С днем рождения, my love".

Напомним, что Роман Полянский и Алина Гросу познакомились на съемочной площадке. Артистка первое время обращалась к актеру на "вы", так как он старше ее на 12 лет. Это произошло в тот период, когда Гросу готовилась к свадьбе с российским бизнесменом. Брак распался уже через полгода.

Также OBOZREVATEL писал о том, что Алина Гросу, которая стала судьей масштабного вокального шоу "Співають всі" на канале "Украина" , призналась, когда планирует заводить детей. По ее словам, сначала нужно реализовать себя и "уверенно стоять на ногах".