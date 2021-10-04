"Очень-очень больно": Алина Гросу сообщила о трагедии в семье

У украинской певицы Алины Гросу умерла бабушка Клавдия. 26-летняя артистка сама сообщила о трагедии и рассказала, что именно бабушка активно занималась ее воспитанием, научила ходить и говорить.

Звезда написала об утрате на своей странице в Instagram в воскресенье, 3 октября. В посте Гросу прикрепила две архивных фотографии, на которых она запечатлена вместе с бабушкой. Очевидно, снимки были сделаны у женщины дома.

Певица призналась: она тяжело переживает смерть родного человека. "Очень-очень больно..." – написала украинка.

Гросу вспомнила, что, когда была маленькой, называла свою бабушку "Каваня" – вероятно, неправильно выговаривая имя женщины.

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Клавдия Ивановна, как рассказала артистка, растила ее с девяти дней, "научила ходить, говорить и немножко петь".

"И оставила невероятный след в моем сердце... Буду помнить всегда", – закончила свой пост певица. В комментариях пользователи сети выразили свои соболезнования и попытались поддержать знаменитость.

Алина Гросу родом из Черновцов. Училась она в Киеве, в Печерской гимназии № 75 и Академии эстрадного циркового искусства им. Утесова (факультет музыкального искусства). В 2010 году певица поехала на учебу в ВГИК в Москву.

Отец – Михаил Михайлович Гросу. По образованию он юрист. Сперва работал мастером в ПТУ, инженером, потом налоговым инспектором, позже –бизнесменом и депутатом Черновицкого горсовета.

Мать – Анна Андреевна Гросу, по образованию медсестра. В 2014-м женщина участвовала в выборах в Верховную Раду Украины.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Гросу опубликовала в соцсети милые фото своих братьев: четырехлетнего Михаила и 36-летнего Романа. У последнего уже есть маленький сын, который приходится певице племянником.