Алена Винницкая из 'ВИА Гры' впервые за два года вышла на публику и рассказала, чем сейчас занимается. Фото и видео

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Алена Винницкая, которая с начала полномасштабного вторжения исчезла с радаров, рассказала, чем занималась эти годы. Кроме того, исполнительница более 2 лет не обновляла соцсети. В последних постах в Instagram звезды идет речь о войне в Украине.

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Певица стала гостьей шоу "Ранок Марафон". Винницкая поделилась, что сейчас помогает военным на постоянной основе. Она занимается программой, посвященной психологической поддержке ветеранов, вернувшихся к гражданской жизни.

Экс-учасница "ВИА Гры" отметила, что ее фонд стремится "создать новое движение, которого еще нет в Украине и мире". "Мы хотим подготовить психологов для ветеранов. Это не военный психолог, ведь он работает на фронте и его первая задача – это вернуть бойца в бой. Наша цель – это помочь уже вернувшимся ветеранам пристроиться к гражданской жизни", – объяснила исполнительница.

Елена Винницкая также рассказала, чем занимается ее муж – музыкант Сергей Большой. По словам звезды, ее любимый служил в рядах ТрО, а ныне он помогает вывозить раненых воинов из зоны боевых действий. "Он в "Добробате" был, а затем пошел в Территориальную оборону. Уже почти второй год муж занимается медицинской помощью – вывозит раненых", – поделилась певица.

Напомним, Винницкая была участницей группы "ВИА Гра" с сентября 2000 по январь 2003 года, после чего начала сольную карьеру, а затем пожаловалась на проблемы с ментальным здоровьем. Что известно о жизни звезды – в нашем материале.

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