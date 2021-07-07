Алексей Гончарук отмечает день рождения: как экс-министр Украины выглядел до политической карьеры

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Алексей Гончарук был премьер-министром Украины

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук 7 июля празднует день рождение. Известному политику исполнилось 37 лет.

OBOZREVATEL вспомнил, как Алексей выглядел до начала политической карьеры. В юности экс-глава Кабмина веселился в окружении девушек, участвовал в митингах и веселил публику с париком на голове.

В сети показали много архивных экстравагантных фото, которые часто обсуждают. Политик родился в городе Жмеринка в Винницкой области.

Алексею Гончаруку исполнилось 37 лет.
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Алексей закончил Межрегиональную академию управления персоналом по специальности – правоведение. С юности его интересовала политика. Студент часто посещал митинги, где высказывал свою точку зрения.

На рабочих корпоративах Гончарук надевал забавные костюмы.

В студенческие годы Гончарук работал охранником.

Алексея Гончарука часто замечали на вечеринках.

До политической карьеры мужчина также долгое время работал юристом.

В Гончарука есть много забавных фото с юности

Политик давно увлекается футболом, также Алексей любит заниматься дайвингом и катается на лыжах.

У Алексея в юности были длинные волосы.

В августе 2019 года Гончарук стал первым премьер-министром при правлении президента Владимира Зеленского. В марте 2020 года его уволили с должности министра. Алексей назвал причину отставки. По его словам, это произошло потому, что он боролся с коррупцией наперекор влиятельным олигархам в Украине.

Гончарук окончил университет в 2012 году.

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Алексей Гончарук