Гончарук признался, что его отставка связана с Коломойским

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук подтвердил, что одной из причин его отставки был конфликт с бизнесменом, бывшим главой Днепропетровской ОГА Игорем Коломойским.

В эфире "Свободы слова Савика Шустера" ведущий заявил, что об этом написала 4 марта 2020 года газета The New York Times. Сам экс-глава правительства частично подтвердил это заявление. Программу транслировали на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 5 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Да, это частично правда, конечно. Но это не единственная причина, почему это произошло. Еще раз хочу повторить: вопрос не в Коломойском, в Украине много людей, много большого бизнеса, которые считают, что они имеют право влиять и давить на правительство, пытаться поставить своих людей на государственные компании", – сказал Гончарук.

Экс-премьер добавил, что против всех этих людей работа велась одинаково, поэтому Коломойский – только один из людей, "которые не были счастливы" от деятельности власти.

Напомним, 4 марта 2020 года Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Президент Владимир Зеленский заявил, что инициировал увольнения Гончарука из-за низкой эффективности его Кабмина.

Как сообщал OBOZREVATEL, США ввели санкции против Коломойского и его семьи. Ради борьбы с коррупцией и содействия защите прав человека вводят запрет на въезд в страну иностранцам, причастным к коррупционным действиям, в число которых попал экс-госчиновник Украины.