ALEKSEEV заявил, что продолжит исполнять русскоязычные треки, и объяснил свое решение

Популярный украинский исполнитель ALEKSEEV (Никита Алексеев) заявил, что продолжит исполнять свои русскоязычные песни, поскольку они приобрели "новые смыслы". Однако в дальнейшем творчестве он будет писать хиты только на украинском.

Видео дня

Об этом артист рассказал в интервью UA24. Певец надеется на понимание своей аудитории, ведь поддержал Украину в войне с Россией (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"С этого момента и навсегда песни на русском я уже писать не буду. Но те композиции, которые полюбила многомиллионная публика и которые понимают в Казахстане, Литве, Латвии, Эстонии и очень многих городах, где есть наша диаспора и русскоязычные люди, которые не поддерживают эту позорную войну помешанного на крови, таких людей тоже очень много", – заявил артист.

Алексеев выразил мнение, что его треки "Пьяное солнце" и "Океанами стали" приобрели новые смыслы. В частности, речь идет о строчках: "Убей меня потом, но только не сейчас" и "Они думали, мы упадем, океанами стали, мне это нравится, нравится".

Исполнитель считает, что некоторые строки его треков перекликаются с сегодняшними днями украинцев. В будущем он планирует писать на английском и украинском языках.

"Все, кто меня знают, знают совершенно точно, какую сторону я принял в этой войне. Думаю, вопросов по этому поводу ни у кого не будет", – резюмировал Алексеев.

Как сообщал OBOZREVATEL, девушка-россиянка певца Ульяна Синецкая хочет изменить свое российское гражданство на украинское и строить жизнь в независимом государстве. Возвращаться на родину девушка не намерена, потому что категорически не поддерживает развязанную РФ войну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!