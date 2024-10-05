ALEKSEEV намекнул на разрыв с солисткой 'ВИА Гры', которая хотела получить украинское гражданство

Популярный певец Никита Алексеев, более известный под сценическим псевдонимом ALEKSEEV, намекнул на разрыв отношений с солисткой группы "ВИА Гра", россиянкой Ульяной Синецкой. Ранее исполнитель откровенно рассказывал о своем романе с исполнительницей, которая хотела получить украинское гражданство, однако сейчас говорит о "изменениях в личной жизни".

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Об этом артист сообщил в интервью для проекта "Министерства премьер" на YouTube-канале M1. Он отметил, что в его истории начинается новый этап.

"Знаете, текучесть нашей жизни она бесконечна и постоянно что-то меняется. Так случилось, что я нахожусь на том этапе, когда очень много разных изменений в моей личной судьбе. Не знаю, как все будет дальше", – отметил знаменитость.

В течение длительного времени 31-летний артист откровенно делился с аудиторией деталями отношений с Ульяной Синецкой. Он публично рассказывал о намерении солистки группы "ВИА Гра" изменить свое российское гражданство на украинское и строить жизнь в независимом государстве.

Тогда ALEKSEEV отмечал: его избранница живет в нашей стране четыре года с начала их отношений, поэтому он готов делать все возможное, чтобы обеспечить ей лучшее будущее. Артист даже обращался в Службу безопасности Украины, чтобы поставить девушку на специальный учет и получить разрешение на пересечение границы.

Однако в последнее время пара никак не комментирует отношения. В интервью Никита ни разу не упомянул об Ульяне, но намекнул на изменения в жизни, что, вероятно, может свидетельствовать о разрыве пары. Кроме того, артисту уже приписывают новый роман с известным блоггером Дашей Кубик. Пока знаменитости не комментируют свои отношения, однако поклонники неоднократно замечали известных украинцев в компании друг друга.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Макс Барских и Алексеев в Латвии принципиально проигнорировали русский язык.

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