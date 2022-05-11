Александра Зарицкая вернулась в разграбленный дом возле Гостомеля и показала, что не простит оккупантам

Солистка украинской музыкальной группы KAZKA Александра Зарицкая после благотворительных выступлений в США вернулась в свой разграбленный дом вблизи Гостомеля. Во время активных боевых действий в Киевской области российские оккупанты забрали оттуда то, что при жизни в России не успели приобрести.

Однако не украденное имущество больше всего огорчило звезду, а уничтожены домашние растения, о которых она не могла позаботиться из-за нападения рашистов. Об этом певица рассказала в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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По ее словам, можно понять, что россияне, отступая, обокрали дом артистки: забрали технику и даже автозапчасти.

"Вы можете подавиться всей украденной техникой, деталями от авто, но этих малышей я вам не прощу", – эмоционально обратилась к оккупантам фронтвумен KAZKA.

На опубликованных фото Александра Зарицкая показала увядшие цветы в вазонах, за которыми до начала полномасштабной войны бережно ухаживала. После вынужденного отъезда из-за нападения и временной оккупации Гостомеля, о растениях некому было позаботиться.

По словам исполнительницы, в первые дни полномасштабного нападения РФ Зарицкая с любимым, друзьями-блогерами и тремя собаками покинули дом, а впоследствии выяснилось, что при их отсутствии изверги его ограбили: забрали 30-килограммовую колонку, личные вещи и даже хотели вынести микрофон, но потеряли по дороге.

Однако не только собственный ущерб расстроил вокалистку. Едя в город, она проезжала разрушенный Ирпень, который беспощадно обстреливали российские фашисты. Артистка успела снять на камеру пустые улицы и развалины некогда жилых домов.

"Мой Ирпень… Очень мало уцелевших построек. Просто сердце аж колет от боли", – подписала видео она.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабной войны Александра Зарицкая бросила все силы на благотворительные выступления и волонтерство. Однако также она записала трек, посвященный трагическим событиям в Украине.