'Иди воюй. У тебя есть еще две руки': украинская модель из Польши набросилась на 'Терена' из-за языка и была послана на три буквы

Украинская модель по имени Лиана, живущая сейчас в Гданьске, Польша, наехала на ветерана войны Александра "Терена" Будько из-за его категорического отношения к языковому вопросу. Он отрицательно воспринимает русский язык, а это очень не понравилось женщине.

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Она набросилась на него с угрозами, из-за чего ее прямым текстом послал ветеран на три буквы. Скриншот переписки и обвинений от модели Александр "Терен" опубликовал в InstaStories.

"Разочарована. Терпеть не могу таких, как ты, людей. Мозгов нет. Язык – это средство общения. Это я, украинка, тебе говорю, которая потеряла отца на войне в 2014-м и которая всю жизнь со своей семьей разговаривает на русском. Или ты будешь на своих бросаться, как пес? Ну да, ты раз так с любимым человеком обошелся, что говорить об остальных... Тебе нужно жить в окопе! А не ломать психику людей. К чему тебе отношения? Тебе не по зубам адекватная женщина! С детьми он бы не говорил на русском... Идиот. Из-за таких, как ты, и разгорается ненависть. В политику не собираешься? Деньги у людей воровать со своим государством. Интересно, ты только на словах такой смелый... Поступил как чайник. Это тебе комплимент", – обвинила "во всех проблемах" модель.

Лиана обращалась к нему на русском языке, а это также добавило масло в огонь относительно лаконичного ответа ей.

"Иди на х*й, вата!" – ответил Александр "Терен" в переписке с моделью.

Женщина также не смолчала и обозвала ветерана "сволочью".

"Ну ты и сволочь! Иди воюй, у тебя еще две руки есть", – высказалась она.

Свое решение послать Лиану Александр "Терен" объяснил "эмоциональным состоянием".

"Я почти никогда так не отвечаю, но буду откровенным: из-за своего эмоционального состояния не нашел других слов. Все, кто хочет, все поймут", – отметил военнослужащий.

Ранее OBOZ.UA писал, что Александр "Терен" рассекретил, завершились ли его отношения с победительницей романтического шоу "Холостяк 13" Инной Белень после публичного скандала. Оказалось, что пара имеет кардинально разные позиции по языковому вопросу.

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