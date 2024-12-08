Александр 'Терен' пожаловался на монтаж в 'Холостяке 13': вижу другую картинку

Главный герой реалити-шоу "Холостяк 13", ветеран войны Александр "Терен" Будько пожаловался на монтаж в проекте. Он объяснил это в контексте личного общения с участницами и того, как их показывают в выпусках уже после редактирования видео.

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"Терен" решил записать видео с трендом "Скажи свое непопулярное мнение и беги". Именно здесь он немного покритиковал шоу за отбор материала, который в дальнейшем пошел в эфир, и добавил несколько других затрагивающих его фактов.

"Во время съемок на свиданиях я видел одних девушек, а сейчас на экране я вижу другую картинку", – отметил "холостяк".

В то же время он добавил, что в шоу показали реальность и это не постановка: "Сказать, что шоу неправдиво, как сказать, что ветра не существует, потому что вы его не видите".

Ветеран также подчеркнул, что "каждая участница заслуживает любви, даже если ее путь на проекте закончился раньше". Это Александр Будько сказал в контексте того, что ему трудно было прощаться с девушками на шоу, ведь они планировали выстроить отношения именно с "Тереном".

"Я пришел в Холостяк не для того, чтобы быть идеальным, а для того, чтобы обрести любовь даже со своими красными флагами", – пояснил он.

Ранее OBOZ.UA писал, что участница "Холостяка 13" назвала самую сильную конкурентку, которая идеально подходит "Терену". Именно ее называют вероятной победительницей шоу.

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