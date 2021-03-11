Александр Пономарев в 90-х и сейчас: в сети опубликовали фото
В сети показали, как украинский певец Александр Пономарев изменился за 30 лет. Так, он возмужал и отрастил себе бороду.
Соответствующий фотоколлаж появился на официальном Instagram-аккаунте шоу "Зірковий шлях". Поклонники артиста оставили множество приятных комментариев под постом (кадр можно посмотреть ниже).
На первом снимке, который был сделан в 90-е, Пономарев запечатлен в наушниках, черной футболке и со слегка отросшими волосами.
На втором фото видно, что Александр за несколько лет изменил свой имидж. Артист отрастил бороду, поэкспериментировал с прической и начал носить очки для зрения.
В комментариях фанаты заявили, что Пономарев на обоих фото выглядит хорошо. Они засыпали артиста комплиментами.
"Красивый", "Так время пролетело", "Пономарев во все времена красив: что сейчас, что в 90-е шикарный мужчина", – написали люди.
Напомним, что Александр Пономарев – украинский эстрадный певец, композитор, актер, продюсер, автор песен. Народный артист Украины.
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