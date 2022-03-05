Акунин объяснил, кто подтолкнул Путина начать войну против Украины: ему приносят папки

Известный российский писатель-беллетрист, литературовед и сценарист Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили) заявил, что у президента РФ Владимира Путина из-за продолжительного пребывания у власти произошел отрыв от реальности. Он считает себя умнее всех, помазанником Бога и является заложником окружения, которое и подтолкнуло его начать войну против Украины.

Такое мнение Акунин выразил в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, опубликованном на YouTube-канале "вДудь" вечером 4 марта. По словам писателя, у Путина сложилось искривленное понимание ситуации в мире. И если у каждой войны обычно есть объективные и субъективные причины, то в случае с Украиной речь идет исключительно о субъективном факторе, считает знаменитость.

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"Когда какая-то большая страна оказывается в безраздельной власти одного человека и он находится у этой власти очень долго, у него неминуемо происходит отрыв от реальности. Он слишком высоко сидит, он слишком с большой высоты смотрит на всех этих букашек. У него складывается собственная картина мира. У него складывается с помощью окружения представление о том, что он непогрешим и не ошибается, и знает лучше всех. У него какие-то личные доверенные отношения с судьбой, с Богом, он помазанник Божий. Ему дальше и лучше видно", – охарактеризовал Путина российский писатель.

Он подчеркнул, что такие люди всегда оказываются заложниками своего окружения, которые приносят "папочки с информацией".

"Им рулят те, кто предоставляет ему информацию. Особенно если это человек, который, как Путин, живет в ХХ веке и даже интернетом не пользуется. Он по старинке, как Брежнев или Черненко получает папочки. Эти папочки составляют люди, у этих людей есть собственные интересы. И знание начальника, что ему понравится, что не понравится. В результате правитель через какое-то время оказывается в иллюзорном мире", – отметил Акунин.

В этом мире, говорит сценарист, Украина, например, – это страна, которая "еле терпит правительство неонацистов и наркоманов". И достаточно туда прийти – и все развалится. Украинская армия "смехотворная и ничего не стоит, а запад – слабак, который сразу прогнется, как только почувствует настоящую силу".

Акунин напомнил, что есть "очень старинная засада", в которую часто попадают правители – маленькая победоносная война. Это происходило в истории множество раз.

"Когда у страны начинаются серьезные проблемы с экономикой, уровнем жизни, начинает падать уровень поддержки, у правителя возникает искушение и находятся вокруг советники, которые говорят: "Да-да-да", провести маленьку победоносную войну, которая заведомо и быстро будет выиграна, и тогда якобы все наладится. Население будет хлопать в ладоши: да, мы живем бедно, вокруг много несправедливости, но зато у нас великая страна, которая всех побеждает", – рассказал писатель, который окончил историко-филологическое отделение Института стран Азии и Африки при МГУ.

А дальше оказывается, что из-за оторванности от реальности правители переоценивают свои силы и недооценивают противника. И приходит поражение, говорит Акунин.

Как сообщал OBOZREVATEL, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил убеждение, что Украина может выиграть войну с Россией, поскольку все пошло не так, как планировал Владимир Путин.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев и вовсе считает, что дальнейшее течение войны в Украине решится до 7 марта , поскольку Россия почти исчерпала все ресурсы для наступления.

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