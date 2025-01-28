Актриса Надежда Хильская рассказала, как российские родственники отреагировали на гибель ее мужа на фронте: считали, что нас идут освобождать

Актриса Надежда Хильская, в августе 2023 года потерявшая на фронте мужа, актера Алексея Хильского, рассказала, как на его гибель отреагировали родственники из России. В соседнем государстве, которое пошло с войной на Украину, живет бабушка Хильского и его родной дядя с семьей.

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Об этом актриса рассказала в интервью OBOZ.UA. Надежда Хильская говорит, что ее свекровь приняла решение не сообщать своей матери о гибели внука, а дядя Алексея звонил по телефону в Украину.

"У свекрови там родной брат, ее мама. Мама Леши тоже родилась и выросла там – в Самаре, – рассказывает Надежда Хильская. – Познакомились с отцом моего мужа в поезде. Это была любовь с первого взгляда. Он служил там – это было во времена СССР. Поженились, переехали в Украину. Она, значит, совсем немного пожила в той России, всю свою сознательную жизнь – здесь. Сейчас, я так понимаю, она не поддерживает с родными тесную связь. Ее мать до сих пор не знает, что внук умер. Не решаются об этом рассказать, потому что она достаточно старая женщина. Когда Леша погиб, брат из России нашел в себе силы, позвонил. Она очень холодно с ним разговаривала".

"В начале Великой войны Леша записал обращение к своим родственникам в России, выложил его в соцсетях. Они считали, что нас идут освобождатьроссийские солдаты. Мы перестали с ними общаться", – продолжает актриса.

Также Надежда Хильская призналась в интервью, что после гибели мужа не услышала слов сочувствия от родного папы: "Он очень обиделся на нас с Лешей, когда ушли из театра в Днепре. Он режиссер, мы много лет с ним работали. Переехали в Киев, папа продолжал с нами не общаться. Когда началась большая война, я позвонила ему. И однажды мы начали снова общаться. Потом – очередное молчание. После первого ранения Леши я набрала его. Разговор не сложился, на эмоциях выпалила, что если не интересно, как переживает войну дочь с внучкой, то нам не о чем говорить. Он сказал, что я сделала выбор, когда ушла из театра. Он так и не смог разделить профессию и личную жизнь. И когда Леша погиб, не нашел в себе сил посочувствовать мне".

Полное интервью с Надеждой Хильской читайте здесь.

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