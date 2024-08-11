Актриса Елена Хохлаткина назвала 'гениального' коллегу, которому она завидует: в 28 лет он уже стал звездой Netflix

Народная артистка Украины Елена Хохлаткина, которая играла в Херсоне, Донецке до оккупации и продолжает радовать зрителей в Киеве, назвала актера, которому завидует. Им оказался 28-летний Александр Рудинский, уже ставший звездой стриминга Netflix.

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Коллеге Хохлаткина завидует по-белому, ведь восхищается его преданностью делу и талантом. Об этом актриса рассказала в интервью Алексею Суханову.

"Завидую, например, Александру Рудинскому. Потому что он гениален. Он в своей природе этой, присущей только ему одному. Я знаю, сколько труда это стоит, как он работает, как он упорно идет к своей мечте, своей цели", – поделилась народная артистка.

Она также не отрицает, что по-доброму завидует голосу своей дочери, таланту музыкантов в театре и физической подготовке некоторых актеров, которые могут сесть на шпагат.

Александр Рудинский родился в Николаеве, а в 2014 году поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого на специальность "Актерское искусство драматического театра и кино".

С 2016 года он стал сниматься в кино. За плечами Александра такие проекты как "11 детей Моршина", "Первые ласточки", "Носорог", "Славяне", "Первые дни", а одной из последних его работ стала роль в сериале "Декамерон" от Netflix.

Ранее Александр Рудинский открестился от всего российского и рассказал, как воспитывает маленького сына Петра. Своей преданностью языку он обязан преподавательнице в университете, резко реагировавшей на любое слово, произнесенное на языке страны-агрессора.

OBOZ.UA писал, что Елена Хохлаткина поразила рассказом о том, как в Донецком театре до оккупации относились к украинскому языку.

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