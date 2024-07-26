Украинский актер Александр Рудинский сыграл в сериале от Netflix 'Декамерон' и показал фото со съемочной площадки в Италии

Накануне, 25 июля, на стриминге Netflix вышла историческая драма "Декамерон" по мотивам одноименного сборника Джованни Боккаччо. Одну из ролей в сериале сыграл украинский актер Александр Рудинский.

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Он стал единственным восточноевропейским артистом, попавшим в каст. В разговоре с Elle звезда "Первых ласточок" и "Носорога" поделился своими впечатлениями от работы в масштабном проекте.

"Я думаю, каждый актер хотел бы принять участие в оригинальном сериале или фильме от Netflix. Вспоминаю, как мне сбросили первые пробы. Я делал грим, использовал специальную линзу, потому что у меня персонаж без глаза. Понимал, что надо поразить своим подходом. Однако я отношусь к этому без чрезмерного романтизма, потому что понимаю, что это только начало", – признался украинец.

Он сыграл одноглазого бандита с большим шрамом на лице. Фотографиями с коллегами со съемок в Италии Александр Рудинский поделился в своем блоге. Похоже, он уже вернулся в Украину.

"Одноглазый разбойник – еще один из моих братьев. Любит деньги и девушек, но они его – нет. Передаю из Киева крепкие объятия всем, с кем я ужинал мексиканской едой, смотрел "Аватар" и дрался в пыли", – написал актер.

Черная комедия имеет только один сезон, состоящий из 8 серий. Их уже можно посмотреть на Netflix. Кинокоманда пообещала рассказать историю дворян времен бубонной чумы в Италии, закрывшихся на роскошной вилле, скрываясь от смертоносной болезни.

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