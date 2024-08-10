Елена Хохлаткина поразила рассказом о том, как в Донецком театре до оккупации относились к украинскому языку: все российское было противным

Народная артистка Украины Елена Хохлаткина, которая в свое время была ведущей актрисой Донецкого национального академического украинского музыкально-драматического театра, рассказала, как там относились к украинскому языку. Звезда родом из Херсона заверила, что языковой вопрос для нее всегда был принципиальным, а творческое сообщество того времени было украиноязычным.

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Спектакли ставили на государственном языке, даже несмотря на негативные комментарии некоторых зрителей. Об этом Елена Хохлаткина рассказала в интервью Алексею Сухонову.

Ведущий спросил у знаменитости, предлагали ли ей перейти на сторону врага во время оккупации. В ответ актриса поделилась, что получала предложение присоединиться к российской труппе, но отвергла его, не колеблясь.

"Потому что мне то противное было. Оно не мое, оно не отзывается у меня, оно вызывает у меня ненависть. Всегда для меня это был принципиальный вопрос: украинский театр, работаем на украинском языке. Были, конечно, эти комментарии о языке, регионе , про х*хлов, х*хляцкий язык. Я взрывалась сразу на эти комментарии", – вспомнила Елена Хохлаткина.

Звезда объяснила, что еще в Херсонской области лелеяла в себе – а впоследствии и в своих детях – любовь к украинскому языку и песням. В театральном сообществе, как она рассказала, эти мысли разделяли и другие актеры.

"Слава Богу, что и Херсонский украинский театр, и Донецкий украинский театр имели украиноязычную творческую среду всегда. Хотя школа и друзья – это все другой язык", – призналась артистка.

Ранее OBOZ.UA имел содержательный разговор с Еленой Хохлаткиной о побеге из оккупации, театре и съемках с россиянами. Также она призналась, как относится к тому, что, оставила в Донецке квартиру и до сих пор не имеет жилья в Киеве.

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