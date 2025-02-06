Активно выступает в поддержку Путина и РФ: в Украине будут судить бывшую народную артистку Повалий

Украинский суд вынесет приговор певице-запроданцу Таисии Повалий, которая публично поддерживает кровавый режим Кремля. Прокуроры уже направили в суд обвинительный акт по поводу этой бывшей народной артистки Украины и эксдепутатки от запрещенной "Партии регионов" Таисии Повалий.

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Об этом сообщил Офис генпрокурора. Правоохранители не называют имени фигурантки, однако из дела и из обнародованного фото следует, что речь идет именно о Повалии.

Таисию Повалий будут судить по трем статьям Уголовного кодекса Украины: коллаборационная деятельность (часть 6 статьи 111-1), публичные призывы к агрессивной войне (статья 436) и оправдывание вооруженной агрессии РФ против Украины (часть 1 статьи 436-2).

Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Как установило следствие, обвиняемая в начале войны в 2014 году уехала в РФ, ныне живет в Москве и строит там свою творческую и предпринимательскую карьеру. В 2023 году запроданка получила российское гражданство.

Повалий активно выступает в поддержку российского диктатора Владимира Путина. Она, в частности, принимает участие в различных политических акциях – концертах в честь участников "СВО", "присоединения" украинских территорий к РФ или их "освобождения от нацистов"

Кроме того, предательница охотно дает интервью российским пропагандистам, у которых унижает украинцев, называя их "зомбированными нацистами" и превозносит российские военно-политические идеалы.

Напомним, ранее, по материалам прокуратуры, Высший антикоррупционный суд принял решение о взыскании в доход государства активов бывшей нардепки в Украине, а именно:

•семь земельных участков в Киевской области общей площадью 9,3 га;

•жилой дом общей площадью 442 кв. м;

•домовладение общей площадью 101 кв. м;

•два транспортных средства;

•четыре единицы оружия;

•имущественные права на музыку и слова до 9 произведений.

Как сообщал OBOZ.UA, сын предательницы Повалий решил судиться с Украиной из-за конфискованного имущества матери. Однако его адвокат отказался от дела. Он оценил шансы сына на преданность выиграть суд в 3%.

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