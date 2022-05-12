Актеры 'Квартала 95', Козловский и Pianoboy дали концерт в харьковском метро. Фото и видео

Актеры "Квартала 95" Евгений Кошевой, Валерий Жидков и Александр Пикалов, а также певцы Виталий Козловский и Pianoboy выступили в Харькове. Концерт прошел на станциях метро "Южный вокзал" и "Университет".

Артисты приехали поддержать харьковчан: пели, шутили и пообщались с горожанами. Фото опубликовали зрители и Telegram-канал "Труха. Украина" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В исполнении Pianoboy присутствовавшие имели удовольствие услышать один из главных военных хитов "Ой, у лузі червона калина". Бойцы ВСУ, волонтеры и другие гости концерта в унисон подпевали артисту.

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Виталий Козловский, в свою очередь, тоже не ограничил репертуар авторскими композициями. Он исполнял народные песни и танцевальные хиты перед сотнями слушателей.

Актеры комедийного шоу "Квартал 95" попытались поднять настроение харьковчанам меткими шутками и забавным диалогом.

После благотворительного выступления артисты остались в метрополитене, чтобы пообщаться с горожанами. Кроме фотосессии они снимались на видео с фанатами и даже дали ответ на вопрос, чей Крым.

Интересно, что выступления в метро стали не редкостью со времен начала полномасштабной войны. К примеру, группа "Океан Эльзы" спела в Киеве на станции метро "Золотые ворота".

Как сообщал OBOZREVATEL, после импровизированного концерта на станции "Хрещатик" лидер легендарной группы U2 по имени Боно посетил полуразрушенную Бучу. Там он пообщался с горожанами о зверствах оккупантов из РФ.