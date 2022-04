'І все буде добре'. Появились фото и видео с душевного концерта 'Океана Эльзы' в метро Киева в поддержку детей войны

В сети появились фото и видео крайнего концерта украинской группы "Океан Эльзы" под лозунгом "І все буде добре", который музыканты устроили 22 апреля в Киеве на станции метро "Золотые ворота". Артисты выступили для киевлян, до сих пор проводящих большинство своего времени под землей, укрываясь от вражеских ракет.

Во время концерта и после него исполнители открыли благотворительный сбор средств на нужды украинских детей, пострадавших от российских фашистов. Кадры душевного выступления опубликовали на официальной странице коллектива в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Фронтмен группы Святослав Вакарчук пел перед сотнями поклонников группы с сине-желтым флагом, а на выступление смотрели растроганные горожане, сидевшие прямо на полу перед импровизированной сценой.

Позади музыкантов разместили большой экран, на котором можно заметить надпись "І все буде добре". Иногда зрителям демонстрировали трогательные фото, среди которых – снимки детей войны.

Посмотреть на выступление и внести благотворительный вклад пришли несколько сотен фанатов коллектива, готовых наслаждаться музыкой даже на станции метро.

Для артистов подготовили необходимые инструменты и другую аппаратуру, чтобы максимально приблизить необычное выступление к полноценному профессиональному концерту.

"Океан Эльзы" исполнили свои известнейшие песни. В репертуар "І все буде добре" вошли такие композиции, как "Коли тобі важко", "Не твоя війна", "Обійми", "Майже весна", "Вільний", "Без бою" и т. д.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вакарчук записал кавер на хит британского певца Джо Кокера You Are So Beautiful, но несколько сменил название песни. Теперь он звучит как UA So Beautiful – "Украина так прекрасна". Для композиции был создан клип, где показали красоту нашей страны до вторжения России.