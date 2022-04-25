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"І все буде добре". Появились фото и видео с душевного концерта "Океана Эльзы" в метро Киева в поддержку детей войны

Катерина Малай
Шоу
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'І все буде добре'. Появились фото и видео с душевного концерта 'Океана Эльзы' в метро Киева в поддержку детей войны

В сети появились фото и видео крайнего концерта украинской группы "Океан Эльзы" под лозунгом "І все буде добре", который музыканты устроили 22 апреля в Киеве на станции метро "Золотые ворота". Артисты выступили для киевлян, до сих пор проводящих большинство своего времени под землей, укрываясь от вражеских ракет.

Во время концерта и после него исполнители открыли благотворительный сбор средств на нужды украинских детей, пострадавших от российских фашистов. Кадры душевного выступления опубликовали на официальной странице коллектива в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Фронтмен группы Святослав Вакарчук пел перед сотнями поклонников группы с сине-желтым флагом, а на выступление смотрели растроганные горожане, сидевшие прямо на полу перед импровизированной сценой.

Видео дня
"Океан Эльзы" спели перед киевлянами
Святослав Вакарчук выступил с флагом Украины

Позади музыкантов разместили большой экран, на котором можно заметить надпись "І все буде добре". Иногда зрителям демонстрировали трогательные фото, среди которых – снимки детей войны.

Музыканты собирали средства на помощь детям войны
Позади коллектива расположили экран

Посмотреть на выступление и внести благотворительный вклад пришли несколько сотен фанатов коллектива, готовых наслаждаться музыкой даже на станции метро.

На выступление пришли сотни украинцев

Для артистов подготовили необходимые инструменты и другую аппаратуру, чтобы максимально приблизить необычное выступление к полноценному профессиональному концерту.

"Океан Эльзы" устроили концерт в метро
Группа выступила с трогательным репертуаром

"Океан Эльзы" исполнили свои известнейшие песни. В репертуар "І все буде добре" вошли такие композиции, как "Коли тобі важко", "Не твоя війна", "Обійми", "Майже весна", "Вільний", "Без бою" и т. д.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вакарчук записал кавер на хит британского певца Джо Кокера You Are So Beautiful, но несколько сменил название песни. Теперь он звучит как UA So Beautiful – "Украина так прекрасна". Для композиции был создан клип, где показали красоту нашей страны до вторжения России.