Лидер U2 Боно посетил полуразрушенную Бучу после концерта в киевском метро

Фронтмен всемирно известной рок-группы из Ирландии U2 Боно после импровизированного концерта в киевском метро на станции "Крещатик" посетил полуразрушенную Бучу. Там артист встретился с настоятелем Храма святого апостола Андрея Первозванного, который рассказал ему о зверствах российских оккупантов в городе.

Соответствующие фотографии разместили на странице Бучанского городского совета в Facebook. В публикации отметили, что Боно, помимо музыки, занимается благотворительностью.

Отец Андрей из Андреевской церкви, на территории которой было массовое захоронение убитых и замученных российскими захватчиками украинцев, рассказал звезде о том, что происходило в Буче с первых дней полномасштабной войны.

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"Сегодня музыкант во время общения с настоятелем Храма святого апостола Андрея Первозванного отцом Андреем узнал о зверствах р*шистов в городе, последствиях российского вторжения в общину, убитых мирных жителей", – подписали кадры со знаменитостью в сети.

К слову, стало известно, что Боно приехал в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского. Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

"Вы сегодня сражаетесь не только за вашу свободу, но и за нашу тоже", – сказал ирландский музыкант. Они (Эдж и Боно – ред.) приехали по приглашению Владимира Зеленского, и говорят, что поддержат любое приглашение от Украины, потому что всем сердцем поддерживают украинцев", – сообщил министр.

Напомним, группа U2 во главе из солистом Боно прибыла в Киев, чтобы поддержать украинцев в войне против России. Музыканты выступили для жителей столицы прямо в метро на станции "Крещатик". Позже к артистам присоединились коллеги из Украины – группа "Антитіла" в лице ее фронтмена Тараса Тополи.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Боно написал стихотворение, посвященное Дню святого Патрика, в котором назвал Путина психопатом, а президента Украины Владимира Зеленского – святым. Произведение автора зачитала спикер на ежегодном обеде "Друзья Ирландии" в Капитолии.