Актеров война не касается? Константин Костышин, который служит в ВСУ, откровенно высказался о мобилизации артистов

Популярный украинский актер Константин Костышин ("Возвращение Мухтара", "Девять жизней Нестора Махно", "Любимые дети", "Тайны", "Сказка о деньгах", "Скорая помощь", "Ловушка", "За все тебе спасибо") ) получил повестку из военкомата. С осени прошлого года артист служит в ВСУ.

В интервью OBOZ.UA Константин Костышин рассказал, как относится к мнению некоторых коллег, что творческим людям не место на фронте.

"Я не считаю, что актеры – это какие-то привилегированные люди, – говорит Костишин, получивший повестку в 58 лет. – Мой однозначный ответ: должны идти на фронт все пригодные к службе. Но и понимаю, что нельзя грести под одну гребенку – всех забрать. В любом случае, театр не может не работать. Часть актеров должна оставаться и играть представления. Поддерживать дух людей и помогать им не впасть в бездну безнадежности. Театр должен существовать, но не может быть так, что война не касается. На самом деле такого у нас и нет – на фронте немало артистов. К сожалению, есть уже и погибшие".

Ранее OBOZ.UA писал, что певец Гарик Кричевский заявил в интервью, что в армии его работа была бы бесполезной, ведь каждый должен выполнять свое дело: военные – воевать, певцы – петь. Исполнитель заявил, что если бы имел возможность, раздал бы всем артистам бронь : "Я думаю, что артист должен писать музыку, давать концерты, выступать перед людьми, чтобы они психологически разгружались, выступать перед военными. Артист должен работать. Ему не нужно мешать. Будь моя воля, я бы всем известным артистам дал "бронь", потому что они принесут гораздо больше пользы своими концертами".

Полное интервью с Константином Костышиным читайте на OBOZ.UA здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!