'Артистам нужно давать бронь': Гарик Кричевский объяснил, почему не пошел защищать Украину

Легендарный шансонный певец Гарик Кричевский отправил себя на скамью запасных, заявив, что в армии его работа была бы бесполезной, ведь каждый должен выполнять свое дело: военные – воевать, певцы – петь. Артист окончил медицинский институт, поэтому его могли беспроблемно мобилизовать на фронт как боевого медика, ведь к началу полномасштабного вторжения России у него было 58 лет.

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Гарик за свою жизнь получил немало медицинского опыта и даже сначала думал пойти добровольцем, но впоследствии он решил остаться в тылу и выполнять свое дело, которое знает лучше медицины – быть артистом. Певец признался в интервью УНИАН, что уже около 30 лет не работал по профессии, поэтому лучше, чтобы на фронт ездили люди с большим опытом.

В частности, Гарик заявил, что если бы имел возможность, раздал бы всем артистам военную "бронь", ведь они должны делать то, что лучше умеют.

"Я думаю, что артист должен писать музыку, давать концерты, выступать перед людьми, чтобы они психологически разгружались, выступать перед военными. Артист должен работать. Ему не нужно мешать. Будь моя воля, я бы всем известным артистам дал "бронь", поэтому что они принесут гораздо больше пользы своим концертам, в том числе и для диаспоры, которая очень скучает по родине. Артист всегда должен быть артистом", – сказал Кричевский.

Известно, что до карьеры певца Гарик работал санитаром на "скорой помощи", а затем даже в психбольнице. И все же такого опыта для него, оказалось, мало, чтобы стать боевым медиком.

"Когда началась война, я еще был призывного возраста. Наверное, меня бы мобилизовали как военного медика. Но мне кажется, что я, как музыкант, принес бы больше пользы стране, чем как врач. Потому что я уже больше 30 лет не практикую. В Украине гораздо больше людей, которые бы лучше справились с этой задачей", – прокомментировал Гарик.

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