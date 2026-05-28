Актер-воин Константин Темляк, которого обвинили в домашнем насилии, впервые за долгое время вышел на связь

Актер и военнослужащий Константин Темляк, вокруг которого в 2025 году разгорелся скандал из-за обвинений в домашнем насилии, впервые за долгое время вышел в публичное пространство. В его соцсетях появилась серия новых публикаций – это одни из первых постов после почти полного молчания со времени резонансной истории.

Видео дня

Сначала Темляк опубликовал несколько стихов в InstaStories. Один из них может быть реакцией на видео бывшей жены Анастасии Нестеренко, хотя сам актер прямого намека не делал. Незадолго до этого Нестеренко выложила ролик, где вместе с музыкантом MULENKO исполняет песню "Поламана любов" авторства Алексея Копылова и Екатерины Коваленко.

После этого в сториз Темляка появился эмоциональный стих со строками о войне, отношениях и одиночестве. Он написал:

"Танцюй, танцюй, співай йому,

а я *башу за війну.

Пацан не той, хто вдів піджак,

а хто готовий на ножах.

Вдягаю круглі окуляри,

вмиваю руки від крові,

гуляють в парку вдалі пари

красиві чисті і пусті.

І я гуляю з другом кращим,

думками разом він не тут.

Весна спускається на Харків,

як нерозкритий парашут".

Впоследствии актер опубликовал еще два стихотворения, и показал короткое видео с фронта. На кадрах Темляк был в военной форме и снаряжении во время боевого выезда. Он ничего не комментировал и просто показал свое лицо.

Что известно об их разводе

Между тем его бывшая жена Анастасия Нестеренко уже высказывалась о разводе. В интервью Маричке Падалко актриса призналась, что именно она стала инициатором завершения брака и не жалеет об этом решении.

"Вышла из этих отношений, и Слава Богу. Это было мое решение", – говорила Нестеренко.

Актриса также отмечала, что после разрыва ее жизнь кардинально не изменилась, ведь во время брака она фактически жила сама из-за службы Темляка в ВСУ. По словам Нестеренко, сейчас ей нравится ощущение свободы и легкости, а к новым серьезным отношениям она не готова.

В то же время актриса не скрывает, что может ходить на свидания, однако не вкладывает в это глубокого смысла или романтических ожиданий.

"Ну, бывает периодически. Но это без подоплеки влюбленности. "Пошли в кино?" – и пошли в кино", – объясняла она.

Напомним, скандал вокруг Константина Темляка вспыхнул в августе 2025 года. Его бывшая девушка, фотограф Анастасия Соловьева, обвинила актера в физическом и психологическом насилии. Также она публиковала фрагменты переписки, в которой, по ее словам, Темляк общался с несовершеннолетней девушкой и посылал ей сообщения интимного характера.

Сам Темляк тогда признал, что "совершал ошибки, за которые очень стыдно", попросил прощения у Соловьевой и заявил, что имел проблемы с алкоголем и наркотиками, однако на момент скандала уже вел трезвый образ жизни и служил в армии.

После скандала Анастасия Нестеренко публично подчеркивала, что в их отношениях "не было физического или эмоционального абьюза", однако также благодарила близких за поддержку после "неприятной правды о человеке, с которым планировала будущее". Впоследствии пара официально развелась.

Ранее OBOZ.UA общался с режиссером Тарасом Томенко, который был удивлен скандалом вокруг Темляка. По его свидетельствам, во время работы на площадке тот был "очень интеллигентным человеком".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!