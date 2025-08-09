Константин Темляк попал в громкий скандал из-за домашнего насилия и пошлых предложений 15-летней девочке: все подробности

Бывшая избранница украинского актера-военнослужащего Константина Темляка – фотограф Анастасия Соловьева – обвинила его в домашнем насилии. По словам девушки, во время отношений со знаменитостью она жила в постоянном страхе, ведь он неоднократно поднимал на нее руку и оказывал психологическое давление. Кроме того фотограф показала переписку артиста с 15-летней девушкой, где он вульгарно приставал к ней.

Соответствующий пост Анастасия Соловьева обнародовала на личной странице в Instagram. Она поделилась, что молчала об этой ужасной ситуации четыре года.

Что рассказала экс-девушка актера

В шокирующей публикации Анастасия Соловьева отметила, что все привыкли видеть Константина Темляка как волонтера, представителя украинской культуры и любящего мужа, однако она знает его совсем с другой стороны. В глазах фотографа актер – тиран и абьюзер, который почти довел ее до самоубийства.

"Константин Темляк – тиран, абьюзер, манипулятор, нарцисс, зависимый от алкоголя и наркотических веществ "человек". "Мужчина", который неоднократно поднимал на меня руку (как оказалось впоследствии, не только на меня), обвинял в изменах, контролировал, разрушал мою психику, заставлял сомневаться в своей адекватности и реальности вокруг, и каждый день ломал меня как личность", – написала девушка.

По словам Соловьевой, она регулярно подвергалась физическому насилию со стороны артиста, а также он все время устраивал ей эмоциональные "качели". Фотограф сообщила, что Темляк хотел контролировать каждый ее шаг, постоянно ревновал, называл "никем", а когда она хотела закончить токсичные отношения – шантажировал самоубийством.

Для того, что избежать насилия со стороны тогдашнего партнера, Анастасия Соловьева должна была придерживаться своеобразных правил. Как отметила фотограф, она совершенно не имела права общаться с мужчинами, публиковать фотографии, где видно ее тело, была обязана носить только закрытую одежду, а ее личные гаджеты постоянно проверялись актером.

"Я должна была быть дома до полуночи, и каждая минута опоздания (даже до полуночи) – это допрос: "Где была? С кем? Ты мне изменяешь?" – после этого истерика. Должна была отдавать ему все свое время. Иначе – обвинения в изменах. Я научилась контролировать не только слова, а даже интонацию и мимику. Один "не такой" взгляд – и начиналась ссора. Я постоянно должна была что-то "доказывать". Его любимая фраза: "Клянись". Потому что без "клятвы" я автоматически становилась лгуньей. Я должна была говорить, что я неправа, даже когда это было не так, чтобы он успокоился", – поделилась экс-избранница звезды "Киборгов".

Чтобы не быть голословной, Анастасия Соловьева показала личные фотографии, которые вызвали злость у Темляка, а также скриншоты их переписок, где видно проявления его агрессии. Она также добавила, что артист вел себя так и в отношениях с другими девушками.

Фотограф до последнего пыталась найти в бывшем избраннике хоть что-то хорошее, поэтому они много раз возобновляли роман после разрыва. Как призналась Соловьева, после такого травматического опыта у нее обнаружили тревожное расстройство и депрессию. Девушка не уверена, сможет ли когда полностью вылечиться.

"Я долго не могла вырваться. Это не произошло внезапно. Это было, как медленное пробуждение после глубокого сна – когда ты сначала не веришь, что это был кошмар. А потом начинаешь видеть правду. Жесткую, неприятную, но настоящую. И я хочу, чтобы эту правду видели не только я, но и другие – те, кто до сих пор не представляет, кто на самом деле стоит перед ними. Такие люди не меняются, они совершенствуют свои навыки маскировки. Потому что за образом "талантливого актера", "защитника страны", "волонтера", "преподавателя" может скрываться волк в шкуре овцы. Я говорю это не со злости. А с надеждой, что тишина больше не будет прикрывать насилие", – отметила фотограф.

Однако на этом впечатляющие истории с участием Константина Темляка не закончились. С Анастасией Соловьевой связалась девушка, которой в 2023 году актер писал вульгарные сообщения. На тот момент ей было всего 15 лет. Девушка поделилась, что длительное время была поклонницей Темляка и ходила на многие его спектакли, после одного из которых она лично вручила кумиру подарок. Позже юноша пометила артистка в stories и они начали переписываться. По словам девушки, Темляк просил ее прислать нюдсы, более того, сбрасывал ей свои обнаженные фото. Вульгарные сообщения со стороны актера не прекратились даже после того, как школьница призналась, что ей всего 15 лет.

Как отреагировал Константин Темляк

Знаменитость вышел на связь в своем Instagram и отметил, что не будет замалчивать этот скандал, ведь имеет семью и не хочет, чтобы на нее "падала тень его прежних действий". Он признал, что шокирующее заявление фотографа не является выдумкой и в его жизни действительно был такой ужасный период, когда он злоупотреблял алкоголем и наркотиками.

"Я очень много сил вложил в то, чтобы выйти из тех отношений. Я был инициатором их окончания, а Настя все равно собиралась на них оставаться. Когда я сказал о том, что их надо заканчивать, мне сказали фразу, что я испорчу тебе жизнь. Если это является целью, я считаю, она имеет право как минимум рассказывать об этом. Я вышел из тех отношений, нашел силы провести работу над собой, над страхами, над эмоциональностью, над доверием в отношениях, над пониманием, что такое любовь и семья вообще", – сказал артист.

По словам Темляка, он готов к публичному осуждению, однако сейчас все внимание хочет сосредоточить на своих родных. Артист отметил, что ему стыдно перед Анастасией Соловьевой за все ужасные поступки и попросил у нее прощения.

Реакция сети

Под постом Темляка пользователи сети оставили много комментариев, где откровенно осудили его поступки и признались, что не поверили в искренность слов:

"Надеюсь, у нас появится культура отмены".

"Константин, надо было исправлять действия, а не когда вас зажали в угол. Рехаб и возмещение расходов на терапию, как минимум. А сейчас это просто попа на двух стульях".

"На видео можем видеть пробы на кастинг на самую тяжелую роль в мире – роль нормального мужика. Хорошо что есть те, кто справляется, потому что этому актеру еще надо долго учиться".

Не прошли мимо этой ситуации и публичные люди. Так, например, жена командира "Азова" Дениса Прокопенко – Екатерина – оставила под роликом довольно резкий комментарий: "Неискренняя х*ня с ароматом актерства". А вот актриса Наталья Денисенко сначала поддержала коллегу, написав: "Костя, я всегда знала тебя как интеллигентного очень чувствительного человека. Сама знаю, как это – делать ошибки, за которые очень стыдно".

Однако, похоже, позже звезда удалила комментарий, зато поддержала Анастасию Соловьеву: "Настя, я сначала увидела видео Кости, и только сейчас мне прислали ваше сообщение. Я не думала что все настолько серьезно! Мне очень жаль что вам пришлось такое пережить".

На сторону фотографа стали и другие знаменитости, такие как Даша Астафьева и Алина Доротюк:

"Очень смелый и важный поступок. Сложно понять, но хочется поддержать. Пусть все получится".

"Анастасия, вы – смелая женщина. Спасибо, что не молчите".

"Настя, большое спасибо, что решились рассказать. Моя поддержка с вами. И еще спасибо за такой структурный доклад, чтобы читатель смог составить полную картину для себя, исчерпывающую абсолютно. Очень сильный контраст с образом Кости из музыкального клипа (на песню Jerry Heil, YARMAK "С какого ты этажа неба?" – Ред.), который только вышел. Талантливый актер – не равно "здоровый ментально человек", порой совсем наоборот".

