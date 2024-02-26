Актер из 'Звездного пути' и фильмов Marvel скончался в 49 лет после пятилетней борьбы с болезнью

49-летний канадский актер Кеннет Митчелл, известный своими ролями в "Звездном пути" и фильмах от Marvel, скончался после пяти лет борьбы с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). У него осталась жена и двое детей.

Об этом сообщает Daily Mail. Впервые о болезни актера стало известно в 2018 году, а с 2019 Митчелл был вынужден пользоваться креслом колесным.

Канадец сыграл инопланетян-клингонов во франшизе "Звездный путь". Его также можно было увидеть в таких фильмах, как "Капитан Марвел", "Чудо", "Иерихон", "Клуб жен астронавтов", "Рекрут" и "Говорящая с привидениями".

"Кен сталкивался с рядом ужасающих проблем, связанных с БАС. И в настоящем стиле Кена он сумел бороться с утонченностью и преданностью жить полной и радостной жизнью", – написала семья актера в некрологе, опубликованном в Instagram.

Звезда впервые рассказал о своей болезни в 2020 году. "В тот момент, когда мне сказали, что это БАС, я словно попал в собственный фильм, – признался он в интервью People. – Это такое ощущение, будто я смотрю сцену, где кому-то говорят, что он болен смертельной болезнью. Это был полный шок".

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