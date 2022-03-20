Оксароносный Хавьер Бардем осудил агрессию Кремля и вышел на протесты к посольству РФ в Испании

Испанский актер Хавьер Бардем вышел на протест против военных действий РФ в Украине. Обладатель премии "Оскар" бойкотировал возле российского посольства в Мадриде (Испания) вместе с испанцами, чтобы выразить свою поддержку украинцам.

Об этом сообщили на официальной странице в Twitter Министерства культуры и информационной политики Украины. Звезда фильма "Вики Кристина Барселона" и "Призраки Гойи" сказал, что осуждает агрессию Кремля.

"Я сейчас здесь, чтобы продемонстрировать свое осуждение военных действий Российской Федерации против Украины", – заявил Бардем.

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Свое присутствие на протесте Бардем не афишировал в соцсетях, однако он был замечен местными журналистами на улице Мадрида рядом с обычными гражданами. Поклонники из Украины в свою очередь поблагодарили его, написав теплые слова в соцсетях: "Спасибо за вашу поддержку Украине. Победа будет за правдой".

Ранее OBOZREVATEL писал, кто из мировых звезд поддержал Украину и осудил Путина. Верховная Рада Украины благодарила знаменитостей, которые помогают украинцам. В список вошли звезды кино, певцы, изобретатели и другие селебрити.

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