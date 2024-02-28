Актер Алексей Тритенко впервые рассказал о мобилизации в ВСУ и рассекретил свое военное звание

Украинский актер театра и кино Алексей Тритенко признался, что вступил в Вооруженные силы Украины еще 24 февраля 2022 года. Кроме того, звезда рассекретил свое военное звание.

Знаменитость выложил на свою Instagram-страницу приказ о его мобилизации в Вооруженные силы. Таким образом Тритенко ответил на упреки людей о военной форме, в которой актера часто можно увидеть на фото.

В документе говорится, что 24 февраля 2022 года звезда был назначен водителем автомобильного отделения взвода материально-технического обеспечения.

Согласно фото, Тритенко присоединился к 206-му отдельному батальону территориальной обороны. В настоящее время он проходит службу в составе 112-й отдельной бригады ТрО ВСУ.

"Военную форму я надел с началом полномасштабного вторжения, – написал актер. – И с тех пор, с честью ношу форму, и являюсь действующим военнослужащим Вооруженных Сил Украины". В самом конце поста автором отмечено: "младший сержант Алексей Тритенко".

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