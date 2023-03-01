Ахтем Сейтаблаев рассказал о последней роли погибшего Паши Ли в его военном фильме ''Мирный-21'': он был настоящим другом

В феврале этого года состоялась премьера фильма "Мирный-21", события которого разворачиваются летом 2014-го в Луганске, когда Россия начала вооруженную агрессию, а командир Луганского пограничного отряда Сергей Дейнеко принял решение держать оборону. Эта картина стала последней для украинского актера Паши Ли, который в марте 2022-го погиб от рук оккупантов, будучи волонтером в Ирпене. Режиссер киноленты Ахтем Сейтаблаев вспомнил о коллеге, рассказав о его таланте и человечности.

Видео дня

По словам Сейтаблаева, Паше Ли каким-то чудным образом удавалось поднять всем настроение и "сделать атмосферу теплой". Трепетными воспоминаниями о коллеге и настоящем друге кинематографист поделился в интервью "24 каналу" (чтобы посмотреть трейлер к фильму, доскролльте до конца страницы).

"Он очень светлый человек, очень талантливый во всем. Я не знаю, какие внутренние "демоны" его беспокоили, если они вообще были, но он как-то мог их обуздать. Своим теплым молчанием, просто сидя рядом, оказывал определенную терапию. Он всегда очень тонко чувствовал, что происходит. Мы ведь много путешествовали со спектаклями, обычно автобусом. Он мог одной фразой, тактично, без заступа за личные границы и поднять настроение, и просто сделать атмосферу теплой. Он настоящий друг", – поделился режиссер и актер.

Сейтаблаев рассказал, что в фильме "Мирный-21" Паша Ли якобы сыграл самого себя. Погибший артист был уроженцем Евпатории, что в Крыму. Он очень любил свою малую родину, а также увлекался египтологией, как и его персонаж. Именно поэтому в киноленте у его героя позывной "Осирис" – в египтологии это бог возрождения, царь загробного мира, а также похожее слово с таким же значением есть в крымскотатарском языке – "Асирес".

"И когда я получил приглашение на прощание со своим другом в похоронном бюро "Осирис", то еще раз удивился, насколько жизнь и Всевышний намного сложнее сценаристы, если можно так сказать, чем мы думаем", – рассказал звезда фильмов "Киборги" и "Хайтарма".

Сейтаблаев уверен, что Паша Ли очень бы не хотел, чтобы родные и близкие по нему долго горевали.

"Паша был настолько светлым человеком, что точно загрустил бы, если бы увидел, как мы скучаем. Он бы сказал: "Чуваки, я не понял. Я что, оставил после себя сплошную грусть?". Поэтому, вспоминая его, я прошу друзей постоянно рассказывать о том, каким он был драйвовым, светлым и талантливым", – резюмировал кинодеятель.

Как писал OBOZREVATEL ранее, появились новые подробности смерти Паши Ли. Автомобиль волонтеров, в котором находился актер и еще двое человек, расстреляли оккупанты. Всем, кроме Павла, удалось выжить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!