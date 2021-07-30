В Крыму умерла мама знаменитого режиссера Ахтема Сеитаблаева

В оккупированном Крыму скончалась мать известного украинского режиссера и актера Ахтема Сеитаблаева – Субие ханум Налбандова. Женщине было 83 года.

Известно, что она была писательницей, педагогом, актрисой, певицей и ведущей первой телевизионной детской крымскотатарской передачи. О грустном событии сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"У нашего друга, товарища, соратника, известного украинского режиссера, актера театра и кино, сценариста Ахтема Сеитаблаева непоправимое горе – в оккупированном РФ Крыму в возрасте 83 лет умерла его мама, Субие ханум Налбандова", – написал Чубаров.

Видео дня

Также о смерти мамы сообщил и сам Сеитаблаев в Facebook: "Мама, нет сил сказать "прощай". До встречи… Люблю, люблю, люблю".

К слову, мама знаменитости родилась в 1938 году в Крыму. Затем в 1944 году ее семья была депортирована с полуострова.

В 1990-ом Субие вернулась в Крым, где преподавала вокал и сценическую речь в Крымском училище культуры. В 1992 году она начала работать в крымскотатарской редакции ГТРК "Крым".

Отметим, что после оккупации Крыма Сеитаблаев редко виделся с мамой. Он не раз предлагал родителям уехать с полуострова, но они отказывались.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сейтаблаев высказался о ситуации в Крыму. Он заявил, что именно бездействие власти к 2014 году привело к тому, что временная оккупация полуострова стала возможной.