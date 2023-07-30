Ахтем Сеитаблаев посвятил награду от ВСУ маме, которая умерла в аннексированном Крыму, и растрогал сеть

Известный украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев получил награду от командования сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины в день годовщины смерти своей матери. Именно ей артист решил посвятить свое почетное достижение.

Видео дня

Кинематографист эмоционально и нежно обратился к покойной маме, показав совместный архивный снимок. Пост, который растрогал интернет-пользователей до слез, Сеитаблаев разместил на личной странице в Instagram.

Мама актера и режиссера – Субие ханум Налбандова – умерла два года назад в аннексированном Россией Крыму в возрасте 83 лет.

Архивное селфи с родным человеком было сделано, вероятно, именно на полуострове, ведь на фоне можно рассмотреть море.

"Уже два года... Мама... нет сил сказать "Прощай". До встречи. Люблю, люблю, люблю, люблю. P.S. Полученную от командования и в кругу побратимов награду, посвящаю тебе... Люблю", – написал 50-летний артист.

Поклонники звезды фильмов "Домой", "Хайтарма" и многих других поспешили поздравить его с наградой, но в то же время высказать соболезнования касательно боли от потери самого близкого человека.

"Мама всегда рядом с тобой! Она оберегает и защищает тебя!", "Мама вами гордится, верьте в это", "Как же это трогательно и больно", – оставляют комментаторы.

Напомним, мама знаменитости была писательницей, педагогом по сценической речи, актрисой, певицей и ведущей первой телевизионной детской крымскотатарской передачи "Мерабан'из, балалар".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ахтем Сеитаблаев впервые появился на публике со своей новой девушкой. С ней кинематографист начал встречаться после расторжения 10-летнего брака с продюсером Иванной Дядюрой. Все подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!