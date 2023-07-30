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Ахтем Сеитаблаев посвятил награду от ВСУ маме, которая умерла в аннексированном Крыму, и растрогал сеть

Анна Кравчук
Люди
2 минуты
1,8 т.
Ахтем Сеитаблаев посвятил награду от ВСУ маме, которая умерла в аннексированном Крыму, и растрогал сеть

Известный украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев получил награду от командования сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины в день годовщины смерти своей матери. Именно ей артист решил посвятить свое почетное достижение. 

Видео дня

Кинематографист эмоционально и нежно обратился к покойной маме, показав совместный архивный снимок. Пост, который растрогал интернет-пользователей до слез, Сеитаблаев разместил на личной странице в Instagram

Мама актера и режиссера – Субие ханум Налбандова – умерла два года назад в аннексированном Россией Крыму в возрасте 83 лет.

Архивное селфи с родным человеком было сделано, вероятно, именно на полуострове, ведь на фоне можно рассмотреть море.

Ахтем Сеитаблаев посвятил награду от ВСУ маме, которая умерла в аннексированном Крыму, и растрогал сеть

"Уже два года... Мама... нет сил сказать "Прощай". До встречи. Люблю, люблю, люблю, люблю. P.S. Полученную от командования и в кругу побратимов награду, посвящаю тебе... Люблю", – написал 50-летний артист. 

Ахтем Сеитаблаев посвятил награду от ВСУ маме, которая умерла в аннексированном Крыму, и растрогал сеть

Поклонники звезды фильмов "Домой", "Хайтарма" и многих других поспешили поздравить его с наградой, но в то же время высказать соболезнования касательно боли от потери самого близкого человека. 

"Мама всегда рядом с тобой! Она оберегает и защищает тебя!", "Мама вами гордится, верьте в это", "Как же это трогательно и больно", – оставляют комментаторы. 

Напомним, мама знаменитости была писательницей, педагогом по сценической речи, актрисой, певицей и ведущей первой телевизионной детской крымскотатарской передачи "Мерабан'из, балалар".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ахтем Сеитаблаев впервые появился на публике со своей новой девушкой. С ней кинематографист начал встречаться после расторжения 10-летнего брака с продюсером Иванной Дядюрой. Все подробности – в нашем материале

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