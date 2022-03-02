Ахеджакова похвалила Зеленского и рассказала, кто может остановить Путина

Российская актриса Лия Ахеджакова, которая родом из Днепра, в прямом эфире выразила восхищение президентом Украины Владимиром Зеленским. Также она заявила, что повлиять на Владимира Путина и остановить войну в нашей стране может весь мир.

Об этом она рассказала в эфире телеканала ICTV. "Как кто? Весь мир. Что может повлиять? Мы подписали миллион подписей и они не работают, ничего не получается, нас никто не слышит. Врут изо дня в день. Путин сказал, что Россию окружает империя лжи. Я лично живу в империи лжи. Мы знаем, что происходит, потому что пока еще существует канал "Дождь", еще существует редакция, еще "Эхо Москвы" существует. Мы видим, что происходит с Харьковом – это пережить невозможно, что творится с Киевом, что рядом с Киевом. Это ужасно", – сказала актриса (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Ахеджакова похвалила Владимира Зеленского, который выступил в Европарламенте. Она отметила, что "актер вырос до уровня высокого руководителя огромной страны, на которого можно положится".

"Он без бумажки, мы такой еще не видели, грамотно, умно, не ноя, не иронизируя. И весь этот Европарламент, стоя, его приветствует, все все понимают", – сказала актриса.

Что касается митингов в городах России, то знаменитость заявила, что люди не выходят, потому что боятся. По ее словам, люди из разных отраслей пишут письма с призывом остановить войну, но это не работает.

"Это империя лжи. Потому что запрещено то, другое. Мы должны верить только Коношенкову, который говорит, как прекрасно наши российские войска, победа за победой... И как они не трогают жилые районы, и нет жертв среди населения... Они только элегантно бомбят ракетами аэродромы якобы... Есть же видео, мы видим, как горит Харьков, мы видим рожениц в разбомбленных роддомах. И эти кадры облетят весь мир. Это такое доказательство преступления. Именно преступления перед человечностью", – добавила актриса.

Кроме того, Ахеджакова рассказала, что видела, как митингующих увозили с улиц в "автозаках".

"Я видела, как девушек за волосы тянули, чтобы посадить в этот автозак. Как профессора старика влекли головой асфальтом, после чего он остался без языка. Люди выходят в Екатеринбурге, Хабаровске, Новосибирске, Москве, Питере. Их сажают на 15 суток. Очень многие переживают за Украину", – подытожила знаменитость.