Адвокаты заявили о нарушении прав украинок в СИЗО Дубая

София Ковнир
София Ковнир
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Адвокаты заявили о нарушении прав украинок в СИЗО Дубая

В юридической компании "Миллер" заявили, что задержанные девушки за голую фотосессию в Дубае стали жертвами грубого нарушения основных прав и свобод.

Об этом фирма написала на странице в Facebook. Как рассказала одна из моделей в телефонном разговоре с родителями 11 апреля, ей и еще 10 задержанным украинкам приходится отбывать арест в жестоких условиях.

После этого адвокаты зафиксировали нарушения прав гражданок Украины. В частности, они выражались в условиях пребывания в следственном изоляторе – грязь и антисанитария. Кроме того, в камере, где находились девушки, не было кроватей, туалетной бумаги, других предметов гигиены и первой необходимости.

Также отсутствовало медицинское обеспечение. Ни одна из арестованных девушек не имела возможности получить необходимую медпомощь. Юристы подчеркнули, что на девушек еще психологически давили и угрожали.

Девушки, которых задержали за голую фотосессию в Дубае

"Нашей клиентке не была предоставлена возможность поговорить с родными. Только после письменного обращения адвокатов в Консульство Украины в Дубае и использования других ресурсов компании, девушка вышла на связь с родителями. Однако телефонная беседа длилась всего две минуты", – добавили в юридической компании.

Отмечается, что все вышеперечисленное – нарушение гарантированных Европейской Конвенцией и Хартией прав человека.

Голая фотосессия в Дубае

Конвенцией по правам человека и основных свобод закреплено, что лицо не может быть подвергнуто бесчеловечному или унижающему честь и достоинство обращению или наказанию, а также никто не может быть лишен свободы.

Так, Конвенция не является ратифицированной, но не распространяет свою юрисдикцию на Объединенные Арабские Эмираты. Однако аналогичные нормы зафиксированы в Арабской хартии прав человека. Этим документом, в том числе, определены права каждого человека на свободу, безопасность личности и уважение.

Организатор голой фотосессии в Дубае Виталий Гречин

"Пока неясно, почему Консульство Украины в Дубае не приняло срочные и неотложные действия для обеспечения надлежащих условий пребывания, до решения вопроса с депортацией", – подытожили в фирме.

Юристы рассказали о нарушении прав
Юристы говорят, что никто не может быть лишен свободы

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.

  • Позднее выяснилось, что организатором скандальной съемки был Виталий Гречин. Он служил в американской армии, а в кругах украинского бомонда популярен своей страстью к большому количеству женщин.

  • Основатель международной компании Involta Алексей Концов, которого ранее заподозрили в причастности к голой фотосессии моделей в Дубае, отрицает это. По предварительной информации, его "ложно" обвинили в нарушении норм общественной морали.

  • В СМИ появилась информация, что основатель международной компании Involta Алексей Концов, которого ранее заподозрили в причастности к голой фотосессии моделей в Дубае, все-таки связан со съемкой и заранее знал о Рамадане, поэтому таким образом "решил хайпануть на чувствах верующих".

Секс-скандал с голыми украинками в Дубаезвездылюдишоу-бизнесшоу