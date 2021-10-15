Адель впервые за шесть лет выпустила клип: он уже собрал 15 млн просмотров. Видео

Всемирно известная певица из Великобритании Адель впервые за шесть лет выпустила новую песню под названием "Easy On Me". Также на композицию был снят клип.

Видео выложили на официальном YouTube-канале артистки. Меньше чем за 10 часов клип посмотрели более 15,5 млн раз, поставив свыше 1,4 млн лайков.

Медленная баллада исполнена под аккомпанемент фортепиано. Песня создана совместно с американским продюсером Грегом Керстином. Режиссером клипа стал Ксавье Долан, ранее работавший с певицей над клипом к песне "Hello".

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Трек "Easy On Me" войдет в четвертый сольный альбом Адель "30", который должен выйти 19 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, 33-летняя певица Адель переехала в Лос-Анджелес (США), потому что у нее не хватает денег на жилье в Лондоне. Несмотря на многомиллионное состояние артистки, хороший дом в Англии она пока не может себе позволить, поэтому приобрела особняк в Беверли-Хиллз.