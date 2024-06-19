Адель оскандалилась из-за платья дизайнера Валентина Юдашкина, который одевал российскую армию: украинцы обвинили певицу в поддержке войны

Известная британская певица Адель красовалась на своем концерте в Лас-Вегасе в платье российского модельера Валентина Юдашкина. Известно, что в 2000-х годах дизайнер разрабатывал военную форму для россиян, но артистка не приняла это во внимание, когда выбрала образ.

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В течение двух месяцев певице под заказ шили платье, и за это время никто из команды не поинтересовался настоящим наследием модельера, который, к слову, умер в 2023 году, но его модный дом до сих пор функционирует. Фотографии с выступления Адель опубликовала в Instagram, где даже решила распиарить бренд, отметив его на фотографиях.

"Великолепная Адель одета в индивидуальное платье от Юдашкина, созданное специально для ее 45-го концерта в Лас-Вегасе. Лаконичное изделие, отражающее ее красоту", – с гордостью заявлял бренд в своем Instagram.

Конечно, толеровать россиян во времена террористической агрессии этой страны для украинцев недопустимо, поэтому в комментариях на артистку посыпался хейт:

"Адель и русская армия носят вещи одного дизайнера".

"Вы приобретаете платье у российского дизайнера, он платит налоги в России, Россия использует эти деньги, чтобы спонсировать войну в Украине".

"Русский дизайнер? Адель, ты одна из лучших певиц, но ты понимаешь, что ты поддерживаешь, одевая это платье?"

"Не забудьте надеть это платье для просмотра фильма "20 дней в Мариуполе".

"Ого, вы поддерживаете убийства детей в Украине".

"Не могу поверить, что моя любимая певица сделала такой жестокий выбор! Ты сделала мне больно! Сделала больно моей дочери, почти два года не видевшей отца! Любая поддержка убийц – это еще больше убитых, замученных, похищенных украинцев. Огромное разочарование..."

Почти сразу в комментарии "поналетали" русские боты, которые под каждым возмущением писали: "Прекрасное платье" и добавляли после этих слов русский флаг.

В 2012 и 2018 годах Валентин Юдашкин официально был доверенным лицом диктатора Путина на его "демократических" выборах, поэтому горячо поддерживал главу РФ, вероятно, до самой смерти. В частности, команда Адель сознательно выбирала российский бренд, ведь в соцсетях модного дома можно увидеть несколько постов на русском языке, а не только на английском, поэтому можно было бы не обратить пристального внимания на его происхождение.

Не только артистка "бросила" копеечку в российскую казну, но и показы мод, ведь мир считает Юдашкина "великим человеком" в сфере дизайна одежды. Он ежегодно появляется во время недель модных показов в Париже, Милане и других городах мира. К слову, платье, которое одела Адель, также было представлено на одном из подобных мероприятий в Дубае.

Дочь Юдашкина, Галина, после смерти россиянина руководящая компанией, несколько лет назад сбежала в Объединенные Арабские Эмираты и перевезла туда свой модный дом. Оттуда и послали Адель ее платье, пишут российские медиа.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на поддержке российских брендов погорела и Дженнифер Лопес. Пока Адель только выступает в платье, которое создали россияни, поп-звезда сфотографировалась на обложку своего альбома в образе модного дома, который отшивает вещи в РФ и продает их россиянам.

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