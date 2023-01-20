Адель, Деми Мур, Шарлиз Терон и другие: знаменитости, родители которых страдали алкоголизмом

Несмотря на неблагополучные семьи, в которых выросли главные герои сегодняшней подборки, они смогли противостоять "искушениям" и не повторить историю своих родителей. Оказывается, родственники легендарной Адель и Хэлли Берри подверглись опасной зависимости, которая перечеркнула их жизнь.

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OBOZREVATEL расскажет, кто из родителей известных личностей имел пагубную привычку и даже поплатился жизнью из-за отсутствия силы воли (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Хэлли Берри

Американская актриса и модель родилась в Кливленде, штат Огайо в семье медсестры Джудит Энн и водителя автобуса Джерома Джесси Берри. Ее отец был алкоголиком, который жестоко обращался с ней и избивал мать. Хэлли и ее старшую сестру Хайди воспитывала только Джудит, а с папой дети виделись крайне редко. Звезда 4 раза была замужем, и как рассказала в одном интервью, также стала жертвой насилия.

Адель

Известная британская исполнительница Адель родилась в Лондоне, в районе под названием Тоттенем. Ее отец Марк Эванс ушел из семьи, когда певице было 2 года. Папа часто употреблял алкоголь и долго не мог справиться с зависимостью. К слову, сама вокалистка также пристрастилась к спиртными напитками. В интервью она призналась, что делала это лишь потому, что люди казались ей скучными. "Обычно я пила, чтобы сделать окружающих более интересными, а не для того, чтобы оживить себя! Люди на вечеринках чертовски скучны!" – резюмировала Адель. Сейчас селебрити ведет здоровый образ жизни и полностью отказалась от выпивки.

Деми Мур

Американская актриса, модель и режиссер родилась в городе Розуэлл (штат Нью-Мексико). Ее отец Чарльз Хармон, военный летчик, бросил мать за два месяца до рождения дочери. Деми Мур выросла в неблагополучной семье, где мама Вирджиния Кинг с отчимом Дэном Гайнсом злоупотребляли алкоголем и часто меняли место жительства.

Шарлиз Терон

Популярная южноафриканская и американская актриса выросла на ферме в Бенони (Южная Африка). Ее отец Чарльз Джейкоб Терон был алкоголиком, который часто издевался над матерью Гердой Джейкоб Алеттой. Однажды ночью мужчина пришел домой пьяным и начал стрелять из пистолета в доме, угрожая, что убьет Шарлиз и ее мать. Герда, защищая ребенка, застрелила своего мужа. Ей не предъявили никаких обвинений, поскольку было признано, что женщина сделала это в целях самообороны.

Ники Минаж

Рэперша и актриса Ники Минаж родилась в Сент-Джеймсе (столица республики Тринидад и Тобаго), а выросла в Нью-Йорке. Отец звезды, который имеет индийско-африканское происхождение, страдал алкогольной и наркотической зависимостью. Мужчина часто избивал мать будущей знаменитости и однажды пытался сжечь поместье. Из-за постоянных ссор в семье певица почти не появлялась дома.

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