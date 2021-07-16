"Отвечала россиянам, что я – украинка": легендарной актрисе Аде Роговцевой – 84!

Легендарная украинская актриса Ада Роговцева 16 июля празднует день рождения. Ей исполнилось 84 года. Народная артистка и герой Украины заслужила любовь миллионов людей за свою четкую гражданскую позицию и патриотизм.

Ада поддерживала Евромайдан и активно помогает бойцам АТО. OBOZREVATEL вспомнил цитаты Ады Роговцевой о жизни, театре и Украине.

О жизни

"Я не скрывала свой возраст. Что здесь выкручиваться, если в энциклопедии все написано про меня!".

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"Каждый человек – тайна. Поэтому приходить к нему надо, как в тайну".

"Юмор, философское отношение к жизни, терпение, мужество и большая любовь ко всему, что тебя окружает: к солнцу, фонарю на улице, детям и внукам. Я считаю, что только так стоит жить".

Об Украине

"Я всю жизнь играла в России, кроме Украины. Отвечала русским, что я – украинка".

"Нельзя бить того, кто лежит, по голове, лицу, животу. Нельзя бить человека, у которого нет оружия. Ваше и наше сопротивление – наше достоинство".

"Самое главное в жизни человека – сохранить достоинство вопреки всему. Ведь человек без достоинства неполноценен, а народ без достоинства – уже не народ. В страшной истории Украины меня возмущает, что люди со стороны анти-Майдана спокойно говорят о смерти. У них не замирает сердце за каждого убитого. Я не могу этого понять! Так говорят какие-то извращенные маньяки, которые получают удовольствие от смерти, а это вроде люди".

О театре

"У многих актеров нет жизни, а только театр. У меня есть жизнь".

"Когда приходят дети без культурного багажа, у педагогов есть задачи: за четыре года дать им правильные профессиональные ориентиры. И главное – о-бла-го-ро-ди-ть! Однако, благородством почти нигде сейчас не пахнет! Театр без благородства существовать не должен, его нужно закрывать.

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