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Ада Роговцева назвала единственного человека из России, которому готова простить нападение на Украину

Катерина Малай
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Ада Роговцева назвала единственного человека из России, которому готова простить нападение на Украину

Известная советская и украинская актриса Ада Роговцева назвала единственного человека из России, которому готова простить нападение на Украину. Это ее российская коллега Лия Ахеджакова.

Вероятно, причиной лояльного отношения к россиянке является ее четкая антивоенная позиция. Такой комментарий прозвучал в интервью агентству "Укринформ" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Обсуждая свои былые культурные связи с Россией во время войны, Роговцева заявила, что никогда и никому бы не простила бездействия россиян, которое привело к зверствам армии РФ в Украине.

"У меня ведь не просто связи. Я там работала 60 лет. Было время, когда меня в России любили больше, чем в Украине. Уважали, любили, все-все было! Но так, как они относятся к моему народу, к моей культуре, к моей истории, моей земле – я простить не могу. Никому. Ни одному их них! Ну, кроме Лии Ахеджаковой", – сказала она, смеясь.

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Напомним, что Лия Меджидовна в первые дни полномасштабной войны выступила с четкой антивоенной позицией. Более того, звезда еще с 2014 года публично осуждает оккупационные действия Кремля в восточных областях Украины.

27 февраля она пожертвовала 10 тыс. долл. из личных сбережений на нужды украинской армии и призвала делать это и других деятелей культуры

"У меня все в груди сжимается от осознания, что сейчас у вас в стране умирают как ваши, так и наши ребята. Где-то даже совсем молодые. И я искренне хочу, чтобы все это закончилось", – написала она тогда.

Стоит добавить, что Лия Ахеджакова покинула Россию после нападения на Украину, ведь местная цензура не позволила бы ей открыто критиковать власть.

Лия Ахеджакова поддержала Украину

Несмотря на слова Ады Роговцевой о том, что она простила бы за войну в Украине только Лию Ахеджакову, сама россиянка заявила, что никогда не сможет простить соотечественников за безразличие и молчание.

Как сообщал OBOZREVATEL, 84-летняя Ада Николаевна рассказала, что после победы Украины над российскими фашистами будет стоять на балконе своего дома в Киеве и ждать воинов из ВСУ и терробороны, чтобы выпить шампанское и выкрикивать: "Слава Украине!"