Известная советская и украинская актриса Ада Роговцева назвала единственного человека из России, которому готова простить нападение на Украину. Это ее российская коллега Лия Ахеджакова.

Вероятно, причиной лояльного отношения к россиянке является ее четкая антивоенная позиция. Такой комментарий прозвучал в интервью агентству "Укринформ" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Обсуждая свои былые культурные связи с Россией во время войны, Роговцева заявила, что никогда и никому бы не простила бездействия россиян, которое привело к зверствам армии РФ в Украине.

"У меня ведь не просто связи. Я там работала 60 лет. Было время, когда меня в России любили больше, чем в Украине. Уважали, любили, все-все было! Но так, как они относятся к моему народу, к моей культуре, к моей истории, моей земле – я простить не могу. Никому. Ни одному их них! Ну, кроме Лии Ахеджаковой", – сказала она, смеясь.

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Напомним, что Лия Меджидовна в первые дни полномасштабной войны выступила с четкой антивоенной позицией. Более того, звезда еще с 2014 года публично осуждает оккупационные действия Кремля в восточных областях Украины.

27 февраля она пожертвовала 10 тыс. долл. из личных сбережений на нужды украинской армии и призвала делать это и других деятелей культуры

"У меня все в груди сжимается от осознания, что сейчас у вас в стране умирают как ваши, так и наши ребята. Где-то даже совсем молодые. И я искренне хочу, чтобы все это закончилось", – написала она тогда.

Стоит добавить, что Лия Ахеджакова покинула Россию после нападения на Украину, ведь местная цензура не позволила бы ей открыто критиковать власть.

Несмотря на слова Ады Роговцевой о том, что она простила бы за войну в Украине только Лию Ахеджакову, сама россиянка заявила, что никогда не сможет простить соотечественников за безразличие и молчание.

Как сообщал OBOZREVATEL, 84-летняя Ада Николаевна рассказала, что после победы Украины над российскими фашистами будет стоять на балконе своего дома в Киеве и ждать воинов из ВСУ и терробороны, чтобы выпить шампанское и выкрикивать: "Слава Украине!"