84-летняя Ада Роговцева о дне победы: мы с мальчиками будем пить шампанское под возгласы 'Слава Украине!'

Известная советская и украинская 84-летняя актриса Ада Роговцева рассказала свои пожелания на день победы Украины над РФ. По ее словам, она будет стоять на балконе своего дома в Киеве, а во дворике под ним соберутся ее знакомые с ВСУ и теробороны, которые будут пить шампанское и будут выкрикивать: "Слава Украине!".

"Во дворике соберутся все мои мальчики: это те военные из ВСУ и терробороны, едящие, ночующие, влачащие, стирают в моей квартире и просто заходят отдохнуть. Они принесут много цветов, мы будем пить шампанское и будем восклицать: "Слава Украине!", – поделилась Роговцева в интервью для издания "Укрінформ".

Женщина, которая начала волонтерить с начала войны в 2014 году, сейчас активно ездит по стране, чтобы поддержать своих зрителей. Несмотря на сложности выступлений, актриса искренне обещает дожить до победы Украины.

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Роговцева также отметила, что идея по поводу празднования принадлежит не ей, а ее "мальчикам".

"Было 8 марта, они мне нанесли цветов и шампанского, я сложила все на балконе. А они и говорят, мол, хорошо, держите там, а когда наступит победа, мы соберемся все здесь во дворе, вы будете махать нам с балкона, а мы будем аплодировать, будем кричать "Слава Украине!", будем обливаться шампанским и будем праздновать", – указала она.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ада Роговцева доступно объяснила, почему можно и нужно ненавидеть россиян. 84-летняя звезда кино отметила, что Россия оставляет после себя смерть и уносит награбленное имущество убитых украинцев.