Ахеджакова заявила, что не простит россиянам войны с Украиной: мы живем, под собою не чуя страны. Видео

Популярная российская актриса Лия Ахеджакова, которая с 2014 года не поддерживала политику президента-диктатора Владимира Путина, ответила на вопрос: "Простят ли украинцы когда-нибудь русский народ?". Звезда советского кинематографа сказала, что и сама никогда не сможет этого сделать.

Артистка уверена, что молчание русских, которое сегодня расценивается как знак согласия с военным вторжением в Украину, породило ненависть к гражданам РФ. Свои мысли по этому поводу Ахеджакова озвучила в новом выпуске специального формата "Скажи Гордеевой".

Знаменитость поделилась, что долгое время жила в Харькове вместе с бабушкой и дедушкой. Новости о безжалостных бомбардировках украинского города российскими оккупантами Ахеджакова воспринимает с особенной болью и переживанием.

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Она уверена, что украинцы еще долгое время не простят россиян, которые согласились с политикой Кремля или же побоялись ей противостоять. Вторжение РФ в Украину не простит и сама актриса.

"При моей жизни точно не простят. И я никогда не прощу. С Германией это было 80 лет. Ненависть к нам будет", – поразмыслила звезда.

Лия Меджидовна также призвала деятелей культуры высказать свою позицию и осудить фашистские действия Путина. Она считает, что бояться уже не имеет смысла и намекнула на репрессии в России по отношению к интеллигенции, прочитав стихотворение "Мы живем, под собою не чуя страны" погибшего в ГУЛАГе поэта Осипа Мандельштама.

"Ребятки, не молчите. Все равно нам хана... Мое дело говорить и не закрывать рот. Может я не грамотно говорю, может не так, может не это. Но говорить надо", – высказалась актриса.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции.Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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