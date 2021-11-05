ABBA выпустила новый альбом после 40-летней паузы. Видео

Популярная шведская диско-группа ABBA выпустила новый альбом под названием "Voyage". Он стал девятым студийным альбомом группы и первым после 40-летнего перерыва творчества коллектива.

В него вошли десять новых треков, некоторые из которых слушателю уже были презентованы ранее. Остальные треки нового альбома, можно послушать на официальном сайте группы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

К слову, новый альбом стал последним, поскольку воссоединение участников ABBA было разовым. По словам музыкантов, они не станут продолжать творческую деятельность после выхода "Voyage".

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Помимо ранее презентованных песен "I Still Have Faith in You" и "Don't Shut Me Down", в альбом вошли треки:

When You Danced With Me;

Little Things;

Just A Notion;

I Can Be That Woman;

Keep An Eye On Dan;

Bumblebee;

No Doubt About It;

Ode To Freedom.

Коллектив намерен провести концерт с использованием голограмм молодых участников "ABBA". Он должен состояться в мае 2022 года в лондонском Олимпийском парке королевы Елизаветы.

Послушать новый альбом группы можно по ссылке тут.

Напомним, предыдущий студийный альбом коллектив записал еще 1982 году. Тогда группа распалась, но ее хиты стали классикой в музыкальной индустрии.

Например, с наступлением новогодних праздников популярный хит "Happy New Year" группы звучит во всем мире на всех телеканалах и радиостанциях, а мюзикл "Мамма Миа", в котором звучит ABBA, посмотрели десятки миллионов человек в разных театрах мира.

Коротко о группе:

В 1974 году ABBA приняла участие в песенном конкурсе "Евровидение", где одержала победу и вскоре о группе заговорили во всем мире. Участники коллектива Бенни Андерсон, Бьорн Ульвеус, Анни-Фрид Лингстад и Агнета Фельтског.

В 2010 году ABBA включили в "Зал славы рок-н-рола" за выдающиеся услуги в музыке.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что украинская поп-группа KAZKA презентовала новый альбом "KAZKA SVIT, Vol.1", в который вошли как уже известные синглы, так и новые композиции от исполнителей. Одновременно с выходом треклиста музыканты объявили о своем самом масштабном туре.