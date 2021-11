ABBA выпустила новый альбом после 40-летней паузы. Видео

Популярная шведская диско-группа ABBA выпустила новый альбом под названием "Voyage". Он стал девятым студийным альбомом группы и первым после 40-летнего перерыва творчества коллектива.

В него вошли десять новых треков, некоторые из которых слушателю уже были презентованы ранее. Остальные треки нового альбома, можно послушать на официальном сайте группы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

К слову, новый альбом стал последним, поскольку воссоединение участников ABBA было разовым. По словам музыкантов, они не станут продолжать творческую деятельность после выхода "Voyage".

Помимо ранее презентованных песен "I Still Have Faith in You" и "Don't Shut Me Down", в альбом вошли треки:

When You Danced With Me;

Little Things;

Just A Notion;

I Can Be That Woman;

Keep An Eye On Dan;

Bumblebee;

No Doubt About It;