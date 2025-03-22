'Этот позорный клуб'. Украинский комментатор не заметил, что онлайн, и облил грязью родную команду

В Тернополе во время контрольного матча перед чемпионатом Украины среди аматоров между командами "Днистер" (Залищики) и "Галич" (Збараж) произошел курьезный инцидент с клубным комментатором. Мужчина, не зная, что трансляция уже началась, позволил себе крайне негативные высказывания в адрес своей родной команды.

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Ситуация случилась перед началом встречи, когда комментатор проверял техническое оборудование и не заметил, что уже в прямом эфире.

Во время проверки звука он выдал следующее: "Шановні вболівальники! Сьогодні ганебний клуб "Дністер" Заліщики проведе черговий контрольний поєдинок. Попередні вони всі програли абсолютно і цей скоріш за все теж програють".

После того, как его коллеги предупредили, что трансляция уже идет, он добавил: "Так это мы в трансляции такое говорим?", после чего выматерился и рассмеялся.

Этот инцидент быстро распространился в сети и вызвал бурное обсуждение среди болельщиков клуба и спортивной общественности. Реакция руководства клуба и его поклонников на случившееся пока не поступала.

Сама игра между серебряным призером Высшей лиги чемпионата Тернопольской области 2024 и "Галичем", завершился победой хозяев 2:1, при этом "Днистер" уступал до 70-й минуты.

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