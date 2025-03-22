Появилось видео, что заставили сделать Магучих в Китае, куда она прилетела на чемпионат мира по легкой атлетике

Украинка Ярослава Магучих столкнулась с горячим приемом от китайских болельщиков. 23-летняя днепрянка прилетела Нанкин, где с 21 по 23 марта проходит 19-й чемпионат мира по легкой атлетике в помещении.

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Соревнования примет местный Молодежный олимпийский спортивный парк. Изначально чемпионат должен был состояться в 2020 году, но турнир был отложен ввиду пандемии COVID-19.

По приезду в Китай местные фанаты вручили нашей соотечественнице картину с ее изображением, а также вынудили раздать автографы.

После этого Ярослава сфотографировала с китайским художником, который с 2022 года следит за выступлением украинки.

Видео настоящего фурора своей подопечной, в Instagram выложила тренер Магучих Татьяна Степанова.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 марта Магучих в третий раз подряд выиграла чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении, который проходил в нидерландском Апелдорне с 6 по 9 марта. 23-летняя днепрянка прыгнула на высоту 1.99 м.

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