Группа KAZKA презентовала новый альбом и анонсировала масштабный тур по США. Фото

Украинская поп-группа KAZKA презентовала новый альбом "KAZKA SVIT, Vol.1", в который вошли как уже известные синглы, так и новые композиции от исполнителей. Одновременно с выходом треклиста музыканты объявили о своем самом масштабном туре.

Группа выступит серией концертов в городах США уже в марте следующего года. А потом KAZKA вернется в Украину и покажет свое шоу во всех областных центрах, сообщает пресс-служба артистов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кульминацией самого грандиозного тура за всю историю карьеры группы станет концерт в киевском Дворце спорта, который запланирован на 24 мая 2022 года. KAZKA исполнит свои старые хиты, а также композиции из "KAZKA SVIT, Vol.1".

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Новый альбом исполнителей состоит из каверов, саундтреков и дуэтов, отличающихся по стилистике и месседжам. Фронтвумен группы Александра Зарицкая объяснила, что исполнители хотели создать нечто уникальное.

"Мы сделали то, что уже давно хотели реализовать, ведь в таком стремительно меняющемся мире не стоит ограничивать себя каким-то одним музыкальным форматом", – рассказала вокалистка.

Поклонников KAZKA ожидают саундтреки к мультсериалу "KAZKA: Тайна Чарголоса", "Моя улюблена Страшко", фильмам "Любовь и блоггеры" и "Чернобыль". А также немало дуэтов, в том числе песня "Зірочка", записанная в дуэте с Тиной Кароль, "Поруч", исполненная из ALEKSEEV и "Не своя" – дуэт из ROXOLANA.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что солистка группы KAZKA Александра Зарицкая похудела на 20 кг во время участия в шоу "Танцы со звездами". Судьи похвалили артистку за настойчивость и преданность делу.