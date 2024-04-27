А некоторые украинцы говорят 'какая разница': колумбиец за полгода выучил украинский язык и шокировал сеть. Видео

Герой видео известного блогера Николаса Кармы, приехавший в Украину из Колумбии, поразил украинцев, заговорив на украинском языке. Колумбиец провел всего 6 месяцев во Львове, но научился почти свободно разговаривать на чужом языке, а его друг из Эквадора на удивление Николаса Кармы ответил, что "так и нужно" поступать.

Ролик появился в Instagram блогера и собрал более 30 тысяч лайков. В комментариях украинцы расхвалили парня и поставили его в пример согражданами, которые не учат родной язык, апеллируя к фразе "какая разница".

Николас Карма встретил двух иностранцев с украинкой на одной из улиц города Льва. Колумбиец охотно рассказал, сколько стоит его образ, называя некоторые цены в гривнах. То же сделали другие герои видео, но внимание пользователей было приковано именно к языку иностранцев.

"Так и надо – учить украинский язык", – сказал уроженец Эквадора, а его друг добавил: "Я очень люблю Украину".

Искренность и проукраинские нарративы двух иностранцев поразили украинцев, часто сталкивающихся с аргументами в защиту русского языка во время полномасштабной войны с РФ.

"За 6 месяцев колумбиец выучил украинский. Украинец всю жизнь: "да какая разница", "Украинский лучше знают, чем некоторые украинцы", "Вот удовольствие слышать от иностранцев, что так и надо! А когда же дойдет до тех, кому это действительно нужно?" "Так и надо! Понимаете? Так и надо!" "Браво. Паренек из Колумбии и разговаривает на украинском. Берите пример те, кто больше 30 лет живет в Независимой Украине и до сих пор не могут выучить государственный язык", – написали украинцы.

Ранее OBOZ.UA писал, что две подружки из города Алматы, Казахстан, живущие в Украине 2,5 года, безупречно изучили украинский язык. Недавно они попали в видео к Николасу Карме, которому и продемонстрировали свои знания.

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